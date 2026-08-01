Terzo mandato? Trump incendia il dibattito con una foto
La mossa scatena reazioni tra i sostenitori e le opposizioni sulla possibilità di cambiare le leggi presidenziali.
La mossa scatena reazioni tra i sostenitori e le opposizioni sulla possibilità di cambiare le leggi presidenziali.
WASHINGTON - Donald Trump è tornato ad alludere a un possibile terzo mandato da presidente degli Stati Uniti, pubblicando su Truth Social un'immagine che riporta la scritta "Trump 2028. Make America Great Again". Sullo sfondo compaiono la bandiera americana e la dicitura "MAGA 2028".
Già durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca il presidente si era presentato con un cappellino con la scritta "Trump 2028", scherzando su una sua possibile candidatura alle prossime elezioni presidenziali.
Più una provocazione che una candidatura reale: il 22esimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti stabilisce infatti che nessuno possa essere eletto presidente più di due volte. Trump non può quindi correre per un terzo mandato alla Casa Bianca senza una modifica della Costituzione, considerata estremamente difficile da ottenere.