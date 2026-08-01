Terrore a Mosca, esplosione vicino a un bar: almeno tre morti e molti feriti
Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente avvenuto nel centro della capitale russa.
Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente avvenuto nel centro della capitale russa.
MOSCA - Un'esplosione si è verificata vicino a un bar all'aperto in Piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca, provocando tre morti e 15 feriti. Lo riporta l'agenzia Tass.
«Gli agenti della Direzione Generale del Ministero degli Interni della Russia per Mosca stanno lavorando sul luogo dell'incidente, vicino all'edificio 1 in Piazza Kudrinskaya. Secondo le informazioni disponibili, oggi intorno alle 20:10, vicino al bar all'aperto, si è verificata un'esplosione che ha provocato tre morti e 15 feriti di varia gravità», ha dichiarato l'ufficio stampa senza precisarne le cause.
Una task force investigativa della Direzione Generale del ministero degli Interni della Russia, insieme a funzionari dei servizi di emergenza della capitale, sta lavorando sul posto, scrive la Tass.
Per Interfax, i feriti stanno ricevendo le cure mediche necessarie. A dichiararlo ai giornalisti è stato Alexei Kuznetsov, collaboratore del ministero della Salute. «Le vittime dell'esplosione del ristorante di Mosca stanno ricevendo tutte le cure mediche necessarie», ha affermato Kuznetsov.
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