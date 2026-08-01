Terrore a Mosca, esplosione vicino a un bar: almeno tre morti e molti feriti

«Gli agenti della Direzione Generale del Ministero degli Interni della Russia per Mosca stanno lavorando sul luogo dell'incidente, vicino all'edificio 1 in Piazza Kudrinskaya. Secondo le informazioni disponibili, oggi intorno alle 20:10, vicino al bar all'aperto, si è verificata un'esplosione che ha provocato tre morti e 15 feriti di varia gravità», ha dichiarato l'ufficio stampa senza precisarne le cause.