Disastro aereo in Perù, 13 morti tra cui sette italiani

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 locali di sabato (le 20 in Svizzera). Le cause del disastro non sono ancora state accertate, ma tra le ipotesi vi è quella del maltempo: nelle ultime ore la regione è stata interessata da forti venti, con raffiche che hanno causato danni alle infrastrutture, caduta di alberi, incidenti stradali e la sospensione temporanea delle operazioni aeree in diverse province.

L’aereo, appartenente alla compagnia Aerodiana, era impegnato in un volo turistico sopra le celebri Linee di Nazca, un complesso di oltre 13mila linee e circa 800 figure tracciate nel deserto, tra cui animali come il colibrì, il condor, il ragno e una lucertola lunga più di 180 metri.