Cerca e trova immobili
Segnalaci
PERÙ

Disastro aereo in Perù, 13 morti tra cui sette italiani

Un piccolo aereo turistico si schianta dopo il decollo da Pisco diretto a Nazca. Nessun sopravvissuto, tra le vittime anche due spagnoli e due tedeschi
Disastro aereo in Perù, 13 morti tra cui sette italiani
IMAGO
Fonte Ats Ans
di Redazione
Disastro aereo in Perù, 13 morti tra cui sette italiani
Un piccolo aereo turistico si schianta dopo il decollo da Pisco diretto a Nazca. Nessun sopravvissuto, tra le vittime anche due spagnoli e due tedeschi

LIMA - Sette turisti italiani figurano tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Il velivolo era decollato da pochi minuti dall’aeroporto di Pisco, Maria Reiche, ed era diretto al sito archeologico di Nazca quando ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo.

Secondo un primo bilancio, a bordo si trovavano undici turisti, un pilota e una guida turistica. Oltre agli italiani, tra le vittime si contano anche due cittadini spagnoli e due tedeschi. L’impatto al suolo è stato violentissimo e non ci sono sopravvissuti.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 locali di sabato (le 20 in Svizzera). Le cause del disastro non sono ancora state accertate, ma tra le ipotesi vi è quella del maltempo: nelle ultime ore la regione è stata interessata da forti venti, con raffiche che hanno causato danni alle infrastrutture, caduta di alberi, incidenti stradali e la sospensione temporanea delle operazioni aeree in diverse province.

L’aereo, appartenente alla compagnia Aerodiana, era impegnato in un volo turistico sopra le celebri Linee di Nazca, un complesso di oltre 13mila linee e circa 800 figure tracciate nel deserto, tra cui animali come il colibrì, il condor, il ragno e una lucertola lunga più di 180 metri.

William Acosta, ispettore della Direzione Generale dell’Aviazione Civile peruviana (Dgac), ha riferito che esperti provenienti da Lima raggiungeranno il luogo dell’incidente per avviare le indagini. Secondo i vigili del fuoco locali, il velivolo coinvolto era un Cessna Caravan 201B.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
incidente aereonazcaperùturisti italiani
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service
LIVE
LOCARNO
2 gior
61
291

Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service

Arriva El Niño: sarà un caldo autunno
LIVE
MONDO
1 gior
25

Arriva El Niño: sarà un caldo autunno

Trova un ordigno inesploso e se lo mette nella tenda
LIVE
LOCARNO
2 gior
40
117

Trova un ordigno inesploso e se lo mette nella tenda

Porsche con targhe svizzere contro gli alberi sul Mottarone, muore un 37enne
LIVE
ITALIA
2 gior

Porsche con targhe svizzere contro gli alberi sul Mottarone, muore un 37enne

A 104 km/h sui 50, Sirica convocato in polizia. «È stata una ca...ta»
LIVE
CANTONE
1 gior
434
462

A 104 km/h sui 50, Sirica convocato in polizia. «È stata una ca...ta»

Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre
LIVE
CANTONE
1 gior
8
57

Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre

Le strappano la borsa mentre chiudevano il ristorante: «Non se ne può più»
LIVE
MENDRISIO
1 gior
139
292

Le strappano la borsa mentre chiudevano il ristorante: «Non se ne può più»

È morto Franco Baresi
LIVE
ITALIA
2 gior

È morto Franco Baresi

Sulla A2 una serata da incubo... ma questa volta verso nord
LIVE
TRAFFICO
1 gior
3
89

Sulla A2 una serata da incubo... ma questa volta verso nord

Tragedia a Claro: 52enne muore facendo canyoning
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Tragedia a Claro: 52enne muore facendo canyoning

Pluriricercato intercettato al confine: viveva da tempo in Svizzera
LIVE
CONFINE
1 gior
33
77

Pluriricercato intercettato al confine: viveva da tempo in Svizzera

Chi non si adegua chiude: «Ecco cosa succederà da domani»
LIVE
CANTONE
2 gior
31
69

Chi non si adegua chiude: «Ecco cosa succederà da domani»

Dalla maternità a 15 anni alla vita nella "riserva indiana"
LIVE
CANTONE
2 gior
4
52

Dalla maternità a 15 anni alla vita nella "riserva indiana"

Via Nassa, chiude anche Gucci: «Era una morte annunciata»
LIVE
LUGANO
3 gior
92
100

Via Nassa, chiude anche Gucci: «Era una morte annunciata»

Festa Nazionale, è caldo record in Ticino
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
18 ore
10
64

Festa Nazionale, è caldo record in Ticino

Lega-UDC, la porta si chiude: Piccaluga replica a Marchesi
LIVE
CANTONE
20 ore
50
153

Lega-UDC, la porta si chiude: Piccaluga replica a Marchesi

«Abbiamo fatto una sceneggiata all'italiana»
LIVE
CALCIO
2 gior
8
36

«Abbiamo fatto una sceneggiata all'italiana»

Lo spot pubblicitario, poi lo schianto: ecco cosa è successo sul Mottarone
LIVE
ITALIA
2 gior
6
18

Lo spot pubblicitario, poi lo schianto: ecco cosa è successo sul Mottarone

Ecco cosa faceva Travis Scott a Bellinzona
LIVE
BELLINZONA
2 gior
9
29

Ecco cosa faceva Travis Scott a Bellinzona

Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco
LIVE
SAN GALLO
12 ore

Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco

Terremoto ai Campi Flegrei, è la scossa più forte degli ultimi 40 anni
LIVE
ITALIA
1 gior

Terremoto ai Campi Flegrei, è la scossa più forte degli ultimi 40 anni

Recupero della Rega, allestita in un campo la tenda della scientifica
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Recupero della Rega, allestita in un campo la tenda della scientifica

Il coleottero giapponese arretra
LIVE
CANTONE
2 gior
13
38

Il coleottero giapponese arretra

Addio Cornaredo
LIVE
FOTOGALLERY
LUGANO
2 gior
22
48

Addio Cornaredo

Cassis e quel cappellino "ticinese"...
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
20 ore
35
148

Cassis e quel cappellino "ticinese"...

Piani FIFA, cresce l’opposizione: si dimette il consigliere di Infantino (che è sempre più solo)
LIVE
CALCIO
1 gior
16
48

Piani FIFA, cresce l’opposizione: si dimette il consigliere di Infantino (che è sempre più solo)

Monica Bellucci, Olivia Wilde e Zoe Saldana, tutte le dive (e i divi) di Locarno79
LIVE
FILM FESTIVAL LOCARNO
2 gior
1
18

Monica Bellucci, Olivia Wilde e Zoe Saldana, tutte le dive (e i divi) di Locarno79

«Opere fuori norma». Il maxi progetto da 70 appartamenti si scontra con 6 opposizioni
LIVE
PARADISO
2 gior
23
54

«Opere fuori norma». Il maxi progetto da 70 appartamenti si scontra con 6 opposizioni

Scontro frontale in galleria: morta una 60enne
LIVE
TURGOVIA
2 gior

Scontro frontale in galleria: morta una 60enne

Quei 92mila romandi che vogliono lasciare la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
24
61

Quei 92mila romandi che vogliono lasciare la Svizzera

«Non è un verdetto sulla piazza luganese»
LIVE
LUGANO
2 gior
14
27

«Non è un verdetto sulla piazza luganese»

Per molti sarà una Festa nazionale al San Gottardo, in coda
LIVE
TRAFFICO
1 gior
15
48

Per molti sarà una Festa nazionale al San Gottardo, in coda

Cibo bocciato dagli estoni...ma l'Esercito lo compra per i militari svizzeri
LIVE
SVIZZERA
2 gior
49
114

Cibo bocciato dagli estoni...ma l'Esercito lo compra per i militari svizzeri

Primo Agosto in coda, cresce il traffico al portale sud
LIVE
TRAFFICO
1 gior
18
53

Primo Agosto in coda, cresce il traffico al portale sud

È il weekend della Festa nazionale, godetevelo!
LIVE
AGENDONE
2 gior
17

È il weekend della Festa nazionale, godetevelo!

Agosto, radar mio non ti conosco
LIVE
CANTONE
1 gior
4
16

Agosto, radar mio non ti conosco

Uno scanner da 34 milioni di franchi, messo in difficoltà dai thermos
LIVE
ZURIGO
2 gior
11
32

Uno scanner da 34 milioni di franchi, messo in difficoltà dai thermos

Via Zali, e la Lega riapre la possibilità dell'alleanza con l'UDC
LIVE
CANTONE
1 gior
31

Via Zali, e la Lega riapre la possibilità dell'alleanza con l'UDC

È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video
LIVE
CANTONE
16 ore
3
43

È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video

Sommer si affida alla ricetta di Federer
LIVE
CALCIO
1 gior
22

Sommer si affida alla ricetta di Federer

Io sto con Claudio Zali
LIVE
OMAR WICHT
3 gior
36
156

Io sto con Claudio Zali

«Minuti di attesa che con la canicola possono diventare un tormento»
LIVE
CANTONE
1 gior
18

«Minuti di attesa che con la canicola possono diventare un tormento»

«Bagatella» o infrazione? Il linguaggio del Governo finisce sotto accusa
LIVE
CANTONE
1 gior
37
96

«Bagatella» o infrazione? Il linguaggio del Governo finisce sotto accusa

No, il morso della zecca non è doloroso
LIVE
CANTONE
1 gior
10
24

No, il morso della zecca non è doloroso

Il passo indietro non basta: la UEFA ritira la fiducia a Infantino
LIVE
UEFA
21 ore
12
84

Il passo indietro non basta: la UEFA ritira la fiducia a Infantino

Da «uno scandalo di troppo» alla «crisi di governo»
LIVE
CANTONE
3 gior
58
47

Da «uno scandalo di troppo» alla «crisi di governo»

Caos Infantino, ora parla Blatter
LIVE
CALCIO
1 gior
4
40

Caos Infantino, ora parla Blatter

Il cervo affamato va a caccia di mele, nel giardino di una casa
LIVE
LAMONE
3 gior
4
98

Il cervo affamato va a caccia di mele, nel giardino di una casa

Mammut diventa cinese
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
98

Mammut diventa cinese

Ceuta sotto assedio: migliaia di migranti arrivano a nuoto, diversi i morti
LIVE
SPAGNA / MAROCCO
2 gior

Ceuta sotto assedio: migliaia di migranti arrivano a nuoto, diversi i morti

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Raid israeliani su Gaza nella notte, almeno otto morti
LIVE
HAMAS / ISRAELE
2 ore
14

Raid israeliani su Gaza nella notte, almeno otto morti

Piccolo aereo turistico precipita nel sud del Perù: 13 morti
LIVE
PERÙ
12 ore

Piccolo aereo turistico precipita nel sud del Perù: 13 morti

Terrore a Mosca, esplosione vicino a un bar: almeno tre morti e molti feriti
LIVE
RUSSIA
14 ore

Terrore a Mosca, esplosione vicino a un bar: almeno tre morti e molti feriti

Terzo mandato? Trump incendia il dibattito con una foto
LIVE
STATI UNITI
14 ore
8
113

Terzo mandato? Trump incendia il dibattito con una foto

Teheran giustizia un manifestante di appena 20 anni
LIVE
IRAN
15 ore
10

Teheran giustizia un manifestante di appena 20 anni

Caos migranti a Ceuta, l’Europa accusa la Spagna. Madrid: «Pregiudizi e false notizie»
LIVE
SPAGNA / UE
16 ore
13
31

Caos migranti a Ceuta, l’Europa accusa la Spagna. Madrid: «Pregiudizi e false notizie»

La paura non ferma il Pride ad Amburgo: in strada circa 300mila persone
LIVE
GERMANIA
17 ore
7
39

La paura non ferma il Pride ad Amburgo: in strada circa 300mila persone

A Ceuta gli abitanti erigono barricate
LIVE
SPAGNA
18 ore
15

A Ceuta gli abitanti erigono barricate

Media: morto l’alpinista dei record Nims Dai sul Broad Peak
LIVE
PAKISTAN
19 ore
18

Media: morto l’alpinista dei record Nims Dai sul Broad Peak

Ceuta, recuperati altri 17 corpi sul lato marocchino: almeno 84 vittime
LIVE
MAROCCO / SPAGNA
21 ore
4
25

Ceuta, recuperati altri 17 corpi sul lato marocchino: almeno 84 vittime