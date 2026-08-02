Disastro aereo in Perù, 13 morti tra cui sette italiani
Un piccolo aereo turistico si schianta dopo il decollo da Pisco diretto a Nazca. Nessun sopravvissuto, tra le vittime anche due spagnoli e due tedeschi
LIMA - Sette turisti italiani figurano tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Il velivolo era decollato da pochi minuti dall’aeroporto di Pisco, Maria Reiche, ed era diretto al sito archeologico di Nazca quando ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo.
Secondo un primo bilancio, a bordo si trovavano undici turisti, un pilota e una guida turistica. Oltre agli italiani, tra le vittime si contano anche due cittadini spagnoli e due tedeschi. L’impatto al suolo è stato violentissimo e non ci sono sopravvissuti.
L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 locali di sabato (le 20 in Svizzera). Le cause del disastro non sono ancora state accertate, ma tra le ipotesi vi è quella del maltempo: nelle ultime ore la regione è stata interessata da forti venti, con raffiche che hanno causato danni alle infrastrutture, caduta di alberi, incidenti stradali e la sospensione temporanea delle operazioni aeree in diverse province.
L’aereo, appartenente alla compagnia Aerodiana, era impegnato in un volo turistico sopra le celebri Linee di Nazca, un complesso di oltre 13mila linee e circa 800 figure tracciate nel deserto, tra cui animali come il colibrì, il condor, il ragno e una lucertola lunga più di 180 metri.
William Acosta, ispettore della Direzione Generale dell’Aviazione Civile peruviana (Dgac), ha riferito che esperti provenienti da Lima raggiungeranno il luogo dell’incidente per avviare le indagini. Secondo i vigili del fuoco locali, il velivolo coinvolto era un Cessna Caravan 201B.