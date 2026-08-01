PERÙ
Piccolo aereo turistico precipita nel sud del Perù: 13 morti
L'incidente è avvenuto durante un volo verso le celebri Linee di Nazca.
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Fonte Ansa Afp
Piccolo aereo turistico precipita nel sud del Perù: 13 morti
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Piccolo aereo turistico precipita nel sud del Perù: 13 morti
L'incidente è avvenuto durante un volo verso le celebri Linee di Nazca.
Piccolo aereo turistico precipita nel sud del Perù: 13 morti
L'incidente è avvenuto durante un volo verso le celebri Linee di Nazca.
LIMA - Almeno 13 persone sono morte nello schianto di un piccolo aereo che trasportava turisti diretti al famoso sito archeologico delle Linee di Nazca, in Perù. Lo riferisce la polizia. "Abbiamo informazioni secondo cui 11 passeggeri e due membri dell'equipaggio sono deceduti", ha dichiarato il maggiore di polizia Jorge Andrade ai giornalisti dal luogo dell'incidente, nel sud del Paese. Stando a La Vanguardia, le vittime sono due spagnoli, due tedeschi e sette italiani.
Secondo una prima ricostruzione, il velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco, diretto a Nazca, con a bordo diversi turisti europei, ma ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo, riporta la televisione di stato TV Perú.
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