Giovani sicari reclutati online: la rete Foxtrot colpisce in Europa
Un reportage rivela l’uso di adolescenti per attentati su commissione in 11 Paesi europei
ROMA - Giovani reclutati online e trasformati in sicari a pagamento per compiere omicidi e attentati in tutta Europa. È quanto emerge da un reportage della Bbc sulla rete criminale Foxtrot Network, gruppo organizzato affiliato al regime iraniano e già ritenuto responsabile di 35 omicidi oltre a numerosi attacchi contro obiettivi israeliani.
Secondo l’inchiesta, la banda assolda adolescenti tramite i social media, offrendo denaro in cambio di azioni violente. In molti casi, tuttavia, i pagamenti non avvengono perché i giovani vengono arrestati prima di portare a termine gli incarichi. Tra questi figura Johannes Natland, norvegese condannato mercoledì da una giuria dell’Old Bailey di Londra per cospirazione finalizzata all’omicidio, legata a un delitto premeditato nel West Yorkshire.
Il fenomeno è monitorato dalla Task Force Operativa Grimm di Europol. Gli investigatori riferiscono che le istruzioni vengono fornite ai giovani in modo “ludico”, imitando dinamiche tipiche dei videogiochi. Andy Kraag, capo del Centro europeo per la criminalità organizzata di Europol, ha definito il metodo “un’esternalizzazione calcolata dell’omicidio” che sfrutta soggetti vulnerabili.
Secondo Europol, sono undici i Paesi europei interessati dal fenomeno: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Regno Unito. Le autorità ritengono che alcuni attacchi siano stati compiuti per conto del regime iraniano, tra cui un attentato con granate a mano contro l’ambasciata israeliana a Copenaghen.
Il leader della rete, Rawa Majid, sarebbe fuggito dalla Svezia e dalla sua precedente base in Turchia, trovando rifugio a Teheran. Il giornalista investigativo Diamant Salihu, che segue il caso da tre anni, sostiene che il regime iraniano utilizzi la rete per colpire dissidenti, oppositori e obiettivi israeliani attraverso una struttura criminale decentralizzata.