MEDIO ORIENTE
Iran smentisce Trump: «Menzogna che Teheran abbia chiesto di non attaccare»
L’agenzia Mehr respinge le affermazioni del presidente Usa e parla di forze armate in massima allerta
GETTY IMAGES
Fonte Ats Ans
Iran smentisce Trump: «Menzogna che Teheran abbia chiesto di non attaccare»
L’agenzia Mehr respinge le affermazioni del presidente Usa e parla di forze armate in massima allerta
TEHERAN - L’agenzia iraniana Mehr ha definito una «menzogna» le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui sarebbe stata Teheran, insieme ad altri Paesi del Medio Oriente, a chiedere di rinunciare a nuovi attacchi contro l’Iran.
Secondo quanto riportato dall’agenzia, le parole del leader americano «non sono altro che una nuova menzogna». Mehr cita inoltre responsabili militari iraniani, i quali affermano che le forze armate del Paese sono «in massima allerta e pronte ad ogni evenienza».
Le dichiarazioni si inseriscono in un contesto di tensione tra Washington e Teheran, con accuse reciproche e posizioni contrapposte sulla sicurezza nella regione.
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