Iran smentisce Trump: «Menzogna che Teheran abbia chiesto di non attaccare»

Secondo quanto riportato dall’agenzia, le parole del leader americano «non sono altro che una nuova menzogna». Mehr cita inoltre responsabili militari iraniani, i quali affermano che le forze armate del Paese sono «in massima allerta e pronte ad ogni evenienza».

Le dichiarazioni si inseriscono in un contesto di tensione tra Washington e Teheran, con accuse reciproche e posizioni contrapposte sulla sicurezza nella regione.