Ceuta, oltre 73mila migranti rientrati in Marocco: 72 morti

Secondo il governo di Ceuta, le vittime recuperate nelle acque spagnole dell’enclave sono 67. Altri 17 cadaveri sarebbero stati trovati lungo la costa marocchina, come riportano i media locali, facendo emergere una situazione ancora incerta sul bilancio complessivo.

Intanto, almeno 1.149 migranti feriti sono stati assistiti dal sistema sanitario locale. Tra questi vi è una persona in gravi condizioni che sarà trasferita in un ospedale della penisola iberica, secondo quanto riferito dall’Istituto nazionale di gestione sanitaria (Ingesa).