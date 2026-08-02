Campi Flegrei, riapre il porto di Pozzuoli

Restano invece ancora chiusi il cimitero cittadino e il mercato ittico all'ingrosso. In quest'ultimo caso sono stati segnalati alcuni danni alla copertura, che hanno reso necessaria la sospensione delle attività.

Nel frattempo appare destinato ad aggravarsi il bilancio dei danni legati all'emergenza bradisismica, acuita dalla forte scossa dell'altra sera. Le ripercussioni riguardano in particolare il commercio locale, già messo alla prova dalle conseguenze del fenomeno.