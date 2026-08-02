ITALIA
Campi Flegrei, riapre il porto di Pozzuoli
Dopo le verifiche riprendono le attività. Restano chiusi cimitero e mercato ittico, con danni alla copertura
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Fonte Ats Ans
Campi Flegrei, riapre il porto di Pozzuoli
Dopo le verifiche riprendono le attività. Restano chiusi cimitero e mercato ittico, con danni alla copertura
NAPOLI - Ha riaperto oggi il porto di Pozzuoli, dopo che nelle ultime ore sono state ultimate le verifiche successive alla scossa registrata nei Campi Flegrei. Lo si apprende da fonti del Comune.
Restano invece ancora chiusi il cimitero cittadino e il mercato ittico all'ingrosso. In quest'ultimo caso sono stati segnalati alcuni danni alla copertura, che hanno reso necessaria la sospensione delle attività.
Nel frattempo appare destinato ad aggravarsi il bilancio dei danni legati all'emergenza bradisismica, acuita dalla forte scossa dell'altra sera. Le ripercussioni riguardano in particolare il commercio locale, già messo alla prova dalle conseguenze del fenomeno.
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