Due elicotteri si scontrano mentre domano le fiamme

Due piloti che componevano l'equipaggio di uno degli elicotteri antincendio sono in buone condizioni e in salute. Non c'è stato invece ancora alcun contatto con il secondo equipaggio e sono in corso le operazioni di ricerca e salvataggio, scrivono le agenzie Amna ed Ekathimerini.

Gli incendi in Grecia hanno fino a ora distrutto più di 12'000 ettari di foresta e terreni agricoli. L'Osservatorio nazionale per il clima ha reso noto che 6'500 ettari di terreno sono andati in fumo solo nel Golfo di Corinto, fino a Porto Germeno, vicino ad Atene. Nelle isole di Creta e Paros, sono stati divorati dalle fiamme altri 6'000 ettari di terreno.