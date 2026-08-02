Cerca e trova immobili
Segnalaci
RUSSIA

Salgono a cinque i morti dell'attentato al ristorante

Due feriti sarebbero deceduti in ospedale.
Salgono a cinque i morti dell'attentato al ristorante
Imago
Fonte Ats Ans
di Redazione
Salgono a cinque i morti dell'attentato al ristorante
Due feriti sarebbero deceduti in ospedale.

MOSCA - È salito a cinque, compresa l'esecutrice, il numero delle persone morte in seguito all'attentato di ieri sera al ristorante italiano Balzi Rossi nel centro di Mosca, secondo quanto riferiscono diversi media.

Alcuni canali Telegram e il quotidiano filogovernativo Izvestia riportano che due dei feriti ricoverati in ospedale sono deceduti nelle ore successive all'esplosione. Il bilancio ufficiale diffuso dalle autorità resta però fermo a tre morti e 21 feriti.

Secondo le ricostruzioni fornite dalle autorità, una donna avrebbe tentato di introdurre un ordigno artigianale nel ristorante durante una cena privata. La donna è morta nell'esplosione insieme a una guardia che l'aveva fermata e a una terza persona di cui non sono stati forniti dettagli.

Le circostanze dell'attacco e le eventuali responsabilità restano al centro delle indagini, mentre prosegue il monitoraggio delle condizioni dei feriti ricoverati.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
attentatocronacaesplosionemoscaristorante
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Arriva El Niño: sarà un caldo autunno
LIVE
MONDO
1 gior
28

Arriva El Niño: sarà un caldo autunno

A 104 km/h sui 50, Sirica convocato in polizia. «È stata una ca...ta»
LIVE
CANTONE
1 gior
442
456

A 104 km/h sui 50, Sirica convocato in polizia. «È stata una ca...ta»

Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service
LIVE
LOCARNO
3 gior
63
289

Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service

Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre
LIVE
CANTONE
2 gior
8
54

Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre

Le strappano la borsa mentre chiudevano il ristorante: «Non se ne può più»
LIVE
MENDRISIO
2 gior
139
284

Le strappano la borsa mentre chiudevano il ristorante: «Non se ne può più»

Porsche con targhe svizzere contro gli alberi sul Mottarone, muore un 37enne
LIVE
ITALIA
3 gior

Porsche con targhe svizzere contro gli alberi sul Mottarone, muore un 37enne

È morto Franco Baresi
LIVE
ITALIA
2 gior

È morto Franco Baresi

Sulla A2 una serata da incubo... ma questa volta verso nord
LIVE
TRAFFICO
2 gior
3
87

Sulla A2 una serata da incubo... ma questa volta verso nord

Tragedia a Claro: 52enne muore facendo canyoning
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Tragedia a Claro: 52enne muore facendo canyoning

Pluriricercato intercettato al confine: viveva da tempo in Svizzera
LIVE
CONFINE
2 gior
33
77

Pluriricercato intercettato al confine: viveva da tempo in Svizzera

Dalla maternità a 15 anni alla vita nella "riserva indiana"
LIVE
CANTONE
2 gior
4
53

Dalla maternità a 15 anni alla vita nella "riserva indiana"

Chi non si adegua chiude: «Ecco cosa succederà da domani»
LIVE
CANTONE
2 gior
31
68

Chi non si adegua chiude: «Ecco cosa succederà da domani»

Trova un ordigno inesploso e se lo mette nella tenda
LIVE
LOCARNO
3 gior
42
113

Trova un ordigno inesploso e se lo mette nella tenda

Festa Nazionale, è caldo record in Ticino
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior
10
65

Festa Nazionale, è caldo record in Ticino

Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco
LIVE
SAN GALLO
19 ore

Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco

Lega-UDC, la porta si chiude: Piccaluga replica a Marchesi
LIVE
CANTONE
1 gior
53
155

Lega-UDC, la porta si chiude: Piccaluga replica a Marchesi

Lo spot pubblicitario, poi lo schianto: ecco cosa è successo sul Mottarone
LIVE
ITALIA
2 gior
6
17

Lo spot pubblicitario, poi lo schianto: ecco cosa è successo sul Mottarone

«Abbiamo fatto una sceneggiata all'italiana»
LIVE
CALCIO
2 gior
8
36

«Abbiamo fatto una sceneggiata all'italiana»

Ecco cosa faceva Travis Scott a Bellinzona
LIVE
BELLINZONA
2 gior
9
28

Ecco cosa faceva Travis Scott a Bellinzona

«È un declino». La chiusura di Gucci ferisce i luganesi
LIVE
LUGANO
9 ore
75
157

«È un declino». La chiusura di Gucci ferisce i luganesi

Terremoto ai Campi Flegrei, è la scossa più forte degli ultimi 40 anni
LIVE
ITALIA
1 gior

Terremoto ai Campi Flegrei, è la scossa più forte degli ultimi 40 anni

Recupero della Rega, allestita in un campo la tenda della scientifica
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Recupero della Rega, allestita in un campo la tenda della scientifica

Cassis e quel cappellino "ticinese"...
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
1 gior
35
146

Cassis e quel cappellino "ticinese"...

E alla fine... i fuochi d'artificio incantano Lugano
LIVE
LUGANO
16 ore
50
168

E alla fine... i fuochi d'artificio incantano Lugano

Piani FIFA, cresce l’opposizione: si dimette il consigliere di Infantino (che è sempre più solo)
LIVE
CALCIO
2 gior
16
48

Piani FIFA, cresce l’opposizione: si dimette il consigliere di Infantino (che è sempre più solo)

«Opere fuori norma». Il maxi progetto da 70 appartamenti si scontra con 6 opposizioni
LIVE
PARADISO
2 gior
23
54

«Opere fuori norma». Il maxi progetto da 70 appartamenti si scontra con 6 opposizioni

«Costretti a macellare le nostre vacche»
LIVE
SVIZZERA
4 ore
13
117

«Costretti a macellare le nostre vacche»

È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video
LIVE
CANTONE
23 ore
4
45

È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video

Scontro frontale in galleria: morta una 60enne
LIVE
TURGOVIA
2 gior

Scontro frontale in galleria: morta una 60enne

Quei 92mila romandi che vogliono lasciare la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
24
61

Quei 92mila romandi che vogliono lasciare la Svizzera

«Non è un verdetto sulla piazza luganese»
LIVE
LUGANO
2 gior
14
27

«Non è un verdetto sulla piazza luganese»

È il weekend della Festa nazionale, godetevelo!
LIVE
AGENDONE
2 gior
19

È il weekend della Festa nazionale, godetevelo!

Per molti sarà una Festa nazionale al San Gottardo, in coda
LIVE
TRAFFICO
2 gior
15
48

Per molti sarà una Festa nazionale al San Gottardo, in coda

Agosto, radar mio non ti conosco
LIVE
CANTONE
2 gior
4
15

Agosto, radar mio non ti conosco

Primo Agosto in coda, cresce il traffico al portale sud
LIVE
TRAFFICO
1 gior
18
51

Primo Agosto in coda, cresce il traffico al portale sud

Uno scanner da 34 milioni di franchi, messo in difficoltà dai thermos
LIVE
ZURIGO
2 gior
11
32

Uno scanner da 34 milioni di franchi, messo in difficoltà dai thermos

Via Zali, e la Lega riapre la possibilità dell'alleanza con l'UDC
LIVE
CANTONE
1 gior
31

Via Zali, e la Lega riapre la possibilità dell'alleanza con l'UDC

Sommer si affida alla ricetta di Federer
LIVE
CALCIO
1 gior
22

Sommer si affida alla ricetta di Federer

«Minuti di attesa che con la canicola possono diventare un tormento»
LIVE
CANTONE
1 gior
18

«Minuti di attesa che con la canicola possono diventare un tormento»

No, il morso della zecca non è doloroso
LIVE
CANTONE
1 gior
10
23

No, il morso della zecca non è doloroso

Il passo indietro non basta: la UEFA ritira la fiducia a Infantino
LIVE
UEFA
1 gior
12
82

Il passo indietro non basta: la UEFA ritira la fiducia a Infantino

«Bagatella» o infrazione? Il linguaggio del Governo finisce sotto accusa
LIVE
CANTONE
1 gior
37
96

«Bagatella» o infrazione? Il linguaggio del Governo finisce sotto accusa

Crolla il tetto di una casa
LIVE
SAN GALLO
7 ore
1
15

Crolla il tetto di una casa

Si sente male mentre va in bici: muore un 65enne
LIVE
SAN GALLO
1 gior

Si sente male mentre va in bici: muore un 65enne

Caos Infantino, ora parla Blatter
LIVE
CALCIO
1 gior
4
39

Caos Infantino, ora parla Blatter

Cibo bocciato dagli estoni...ma l'Esercito lo compra per i militari svizzeri
LIVE
SVIZZERA
3 gior
49
114

Cibo bocciato dagli estoni...ma l'Esercito lo compra per i militari svizzeri

Mammut diventa cinese
LIVE
SVIZZERA
3 gior
5
98

Mammut diventa cinese

Ceuta sotto assedio: migliaia di migranti arrivano a nuoto, diversi i morti
LIVE
SPAGNA / MAROCCO
2 gior

Ceuta sotto assedio: migliaia di migranti arrivano a nuoto, diversi i morti

Infortunio di canyoning a Cresciano, donna ferita
LIVE
RIVIERA
2 gior

Infortunio di canyoning a Cresciano, donna ferita

Dal bullismo (subito) al trono del calcio mondiale: chi è davvero Gianni Infantino
LIVE
FIFA
9 ore
4
34

Dal bullismo (subito) al trono del calcio mondiale: chi è davvero Gianni Infantino

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Ranch degli orrori, il Dipartimento di Giustizia frena e non consegna i documenti
LIVE
EPSTEIN FILES
37 min
1

Ranch degli orrori, il Dipartimento di Giustizia frena e non consegna i documenti

Due elicotteri si scontrano mentre domano le fiamme
LIVE
GRECIA
1 ora

Due elicotteri si scontrano mentre domano le fiamme

Giovani sicari reclutati online: la rete Foxtrot colpisce in Europa
LIVE
DAL MONDO
3 ore
3
22

Giovani sicari reclutati online: la rete Foxtrot colpisce in Europa

Campi Flegrei, riapre il porto di Pozzuoli
LIVE
ITALIA
5 ore
1

Campi Flegrei, riapre il porto di Pozzuoli

Iran smentisce Trump: «Menzogna che Teheran abbia chiesto di non attaccare»
LIVE
MEDIO ORIENTE
5 ore
3
21

Iran smentisce Trump: «Menzogna che Teheran abbia chiesto di non attaccare»

Ceuta, oltre 73mila migranti rientrati in Marocco: 72 morti
LIVE
SPAGNA / MAROCCO
5 ore
24

Ceuta, oltre 73mila migranti rientrati in Marocco: 72 morti

Disastro aereo in Perù, 13 morti tra cui sette italiani
LIVE
PERÙ
8 ore
13

Disastro aereo in Perù, 13 morti tra cui sette italiani

Raid israeliani su Gaza nella notte, almeno otto morti
LIVE
HAMAS / ISRAELE
9 ore
3
48

Raid israeliani su Gaza nella notte, almeno otto morti

Piccolo aereo turistico precipita nel sud del Perù: 13 morti
LIVE
PERÙ
19 ore

Piccolo aereo turistico precipita nel sud del Perù: 13 morti

Terrore a Mosca, esplosione vicino a un bar: almeno tre morti e molti feriti
LIVE
RUSSIA
20 ore

Terrore a Mosca, esplosione vicino a un bar: almeno tre morti e molti feriti