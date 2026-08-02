Salgono a cinque i morti dell'attentato al ristorante

Secondo le ricostruzioni fornite dalle autorità, una donna avrebbe tentato di introdurre un ordigno artigianale nel ristorante durante una cena privata. La donna è morta nell'esplosione insieme a una guardia che l'aveva fermata e a una terza persona di cui non sono stati forniti dettagli.

Le circostanze dell'attacco e le eventuali responsabilità restano al centro delle indagini, mentre prosegue il monitoraggio delle condizioni dei feriti ricoverati.