Ranch degli orrori, il Dipartimento di Giustizia frena e non consegna i documenti

Malgrado le accuse di abusi sessuali all'interno della proprietà, non è mai stata effettuata alcuna perquisizione federale. Torrez ha dichiarato che il Dipartimento di Giustizia ha consegnato solo 31 pagine e ha minacciato di intentare una causa legale qualora non venissero rilasciati ulteriori documenti. Il materiale ricevuto consiste esclusivamente in vecchi ritagli di giornale e pagine con molti omissis.

Il procuratore generale Usa ad interim, Todd Blanche, aveva dichiarato durante l'udienza di conferma alla carica, ancora in bilico al Senato, di "continuare a collaborare" con le forze dell'ordine del New Mexico, ma Torrez ha riferito di non aver ricevuto alcuna notizia da lui.