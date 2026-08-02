Speronato per gelosia, 36enne muore a Somma Lombardo

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 36enne, che sarebbe del tutto estraneo alla vicenda sentimentale tra i due, si sarebbe fermato lungo la strada per aiutare una 39enne in difficoltà con la sua moto. La donna era diretta a un appuntamento con l’ex compagno, al quale avrebbe dovuto restituire alcuni effetti personali dopo la fine della loro relazione. Avrebbe però sbagliato strada, ritrovandosi in difficoltà a bordo della carreggiata.