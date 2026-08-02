Speronato per gelosia, 36enne muore a Somma Lombardo
La vittima si era fermata per aiutare una donna in difficoltà prima dell'aggressione fatale. L'autore, ex compagno della 39enne, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.
La vittima si era fermata per aiutare una donna in difficoltà prima dell'aggressione fatale. L'autore, ex compagno della 39enne, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.
SOMMA LOMBARDO - Un 36enne è morto dopo essere stato speronato da un’auto nella notte tra sabato e domenica, in località Maddalena a Somma Lombardo, in provincia di Varese. Quello che in un primo momento sembrava un tragico incidente avrebbe in realtà un’altra origine: una reazione di gelosia.
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 36enne, che sarebbe del tutto estraneo alla vicenda sentimentale tra i due, si sarebbe fermato lungo la strada per aiutare una 39enne in difficoltà con la sua moto. La donna era diretta a un appuntamento con l’ex compagno, al quale avrebbe dovuto restituire alcuni effetti personali dopo la fine della loro relazione. Avrebbe però sbagliato strada, ritrovandosi in difficoltà a bordo della carreggiata.
Il 36enne, vedendola in difficoltà, si sarebbe fermato per aiutarla e l’avrebbe accompagnata fino al luogo dell’appuntamento.
È lì che sarebbe arrivato anche l’ex compagno della 39enne, al volante della propria auto. Vedendo la donna insieme al 36enne, l’uomo avrebbe reagito per gelosia, speronando volontariamente il mezzo sul quale si trovava la vittima.
L’impatto ha provocato la caduta del 36enne, che ha riportato ferite mortali. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Altre persone coinvolte nell’accaduto avrebbero riportato ferite lievi.
I carabinieri sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica e chiarire ogni fase dell’accaduto. Gli investigatori stanno verificando testimonianze, posizione dei veicoli ed elementi raccolti sul luogo dell’impatto.
Il conducente dell’auto è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Spetterà ora all’inchiesta chiarire la dinamica esatta e accertare le responsabilità.
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