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Rubati dati di 31mila società

Gli hacker hanno preso di mira il registro dei beneficiari effettivi, istituito per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Rubati dati di 31mila società
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Fonte Ats
di Redazione
Rubati dati di 31mila società
Gli hacker hanno preso di mira il registro dei beneficiari effettivi, istituito per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

VADUZ - Il Liechtenstein è stato oggetto di un grave attacco informatico nel corso del quale sono stati sottratti i dati di circa 31'000 società, fondazioni e società fiduciarie. Gli autori dell'attacco non sono stati identificati e, al momento, non è stata avanzata alcuna richiesta di riscatto.

Gli hacker hanno preso di mira il registro dei beneficiari effettivi, istituito per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, come hanno riferito oggi le autorità. Questo registro elenca le persone che controllano effettivamente le società, le fondazioni e le società fiduciarie registrate nel Principato.

Secondo le prime constatazioni, gli autori hanno ottenuto un accesso illegale al sistema nella notte tra mercoledì e giovedì. Giovedì l’Ufficio di giustizia ha rilevato alcune irregolarità e ha immediatamente allertato l’Ufficio informatico.

A titolo precauzionale, il registro è stato messo offline ed è stata avviata un’indagine. Il governo è stato informato venerdì e ieri ha ricevuto i primi risultati che confermavano che i dati di circa 31'000 società erano stati copiati.

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