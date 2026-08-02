Rubati dati di 31mila società

Secondo le prime constatazioni, gli autori hanno ottenuto un accesso illegale al sistema nella notte tra mercoledì e giovedì. Giovedì l’Ufficio di giustizia ha rilevato alcune irregolarità e ha immediatamente allertato l’Ufficio informatico.

A titolo precauzionale, il registro è stato messo offline ed è stata avviata un’indagine. Il governo è stato informato venerdì e ieri ha ricevuto i primi risultati che confermavano che i dati di circa 31'000 società erano stati copiati.