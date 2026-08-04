Fatture, affitto e cassa malati, le difficoltà di 98 famiglie

Da un progetto a un servizio stabile

L’iniziativa è nata tra gennaio e marzo dello scorso anno grazie a una raccolta alimentare promossa dall’Associazione Amélie, con il coinvolgimento di cittadini e scuole. «I prodotti raccolti sono stati distribuiti tramite la Casetta Amélie, ma l’aumento delle richieste ha portato rapidamente alla creazione di un servizio stabile - spiega il presidente dell'associazione Marco Imperadore - con distribuzioni settimanali rese possibili dalla collaborazione con commercianti locali e con il Tavolino Magico».