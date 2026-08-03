Nuovi brevetti di subacquea a Gambarogno
La Società Salvataggio Sub ha consegnato due brevetti D1 a Asia Martignoni e Sabrina Pasinelli.
La Società Salvataggio Sub ha consegnato due brevetti D1 a Asia Martignoni e Sabrina Pasinelli.
GAMBAROGNO - Il 24 luglio, presso la Società Salvataggio Sub Gambarogno, si è svolta la cerimonia di consegna dei brevetti Subacqueo D1, secondo la didattica CMAS.CH.
Il corso è stato organizzato dagli istruttori Daniele Küng e Tatiana Terrot, con il supporto degli istruttori Luca Bricalli e Roman De Respini.
La Società si complimenta vivamente con Asia Martignoni e Sabrina Pasinelli per questo importante traguardo. Un traguardo ancora più significativo per le due neo-brevettate, che in precedenza avevano già frequentato i corsi bambini della società, muovendo i primi passi nel mondo della subacquea fin da giovanissime e proseguendo con l'ottenimento del brevetto D1.
La Società Salvataggio Sub Gambarogno propone corsi accessibili a partire dagli otto anni, che si svolgono interamente nelle acque del Lago Maggiore. Il percorso formativo prevede l'acquisizione di nozioni teoriche e pratiche indispensabili per immergersi in piena sicurezza, sia in ambiente lacustre che in mare.