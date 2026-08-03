Ce la faranno sudare fino all'ultimo
Prima della tregua prevista per il weekend, MeteoSvizzera prolunga l'allerta canicola fino a venerdì.
BELLINZONA - Tregua all'orizzonte. Ma fino a venerdì la canicola non demorde. MeteoSvizzera ha infatti prolungato l'allerta di grado 4 per gran parte del Ticino fino al 7 agosto.
Una settimana fa la previsione si fermava a mercoledì 5 agosto.
L'allerta è valida sotto i 600 metri. Le temperature massime previste si aggirano intorno ai 32-35 gradi, con livelli di umidità compresi tra il 30 e il 45%, mentre le minime dovrebbero essere comprese tra i 19 e i 23 gradi.
Resta in vigore, intanto il pericolo di siccità di grado 4 così come quello dell'incendio di boschi.
Le raccomandazioni rimangono le stesse:
- Assumere liquidi a sufficienza (almeno 1,5 litri al giorno), preferibilmente bevande non alcoliche e non zuccherate.
- Rinfrescare il più possibile il corpo: stare in luoghi ombreggiati, fare uso di un abbigliamento adatto, un copricapo, occhiali da sole e creme solari, oscurare le finestre durante il giorno, arieggiare la notte e nel primo mattino.
- Evitare gli sforzi fisici durante le ore più calde della giornata. Prendere contatto con le persone vicine che rientrano nelle categorie a rischio.
- Non lasciare persone o animali all’interno di veicoli parcheggiati.
- Seguire le raccomandazioni di comportamento dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP.