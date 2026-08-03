Ce la faranno sudare fino all'ultimo

Le raccomandazioni rimangono le stesse:

- Assumere liquidi a sufficienza (almeno 1,5 litri al giorno), preferibilmente bevande non alcoliche e non zuccherate.

- Rinfrescare il più possibile il corpo: stare in luoghi ombreggiati, fare uso di un abbigliamento adatto, un copricapo, occhiali da sole e creme solari, oscurare le finestre durante il giorno, arieggiare la notte e nel primo mattino.

- Evitare gli sforzi fisici durante le ore più calde della giornata. Prendere contatto con le persone vicine che rientrano nelle categorie a rischio.

- Non lasciare persone o animali all’interno di veicoli parcheggiati.

- Seguire le raccomandazioni di comportamento dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP.