«Pronta a lavorare anche nella ristorazione». Suter si indigna: «Anche?»

L'origine della polemica

Ed è qui che si inserisce il passaggio che avrebbe dato il via alla polemica: «In questo momento - spiega Bosia - cerco lavoro in ogni settore, anche ristorazione o cose che esulano dalla mia formazione (sono educatrice, assistente sociale e ho un master in comunicazione culturale). Valuterei anche di entrare in società per un’attività, se qualcuno cerca socio/a scrivetemi. Per favore nessuna strumentalizzazione, nessun consiglio che non sia una proposta di lavoro concreta. No, non chiederò l’assistenza pubblica, non posso e non voglio farlo, ho una casa di proprietà. E pure nessun compatimento. La mia è una situazione piuttosto comune, non mi sto lagnando, sto cercando di utilizzare al meglio le risorse che ho, social compresi».