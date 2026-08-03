Giustizia, al tramonto anche l'ipotesi Bioggio

BIOGGIO - Il futuro della Giustizia ticinese non troverà molto probabilmente casa in quel di Bioggio. Quella che era diventata la principale soluzione sul tavolo ─ dopo che l'opzione Viganello era tramontata negli scorsi mesi a causa di divergenze sul prezzo tra la Città di Lugano e il Cantone ─ sta anch'essa per sfumare a causa dei vincoli imposti dalla zona di sicurezza del vicino aeroporto. Lo riferisce il Corriere del Ticino.