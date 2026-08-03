Via Serafino Balestra chiusa per un giorno
Mercoledì 5 agosto il tratto stradale a Gerra Gambarogno sarà chiuso ─ dalle 8 alle 16 ─ per lavori di riparazione a una canalizzazione
GAMBAROGNO - Chiusura al traffico per un giorno in Via Serafino Balestra a Gerra Gambarogno. Il provvedimento, disposto dal Comune per consentire urgenti lavori di riparazione della canalizzazione pubblica, interesserà il tratto della strada cantonale in corrispondenza dell’intersezione con Via ai Monti.
La chiusura totale al traffico veicolare è prevista per mercoledì 5 agosto 2026, dalle 8 alle 16.
Per raggiungere i Monti di Gerra Gambarogno e la parte alta di Via ai Monti sarà possibile utilizzare come percorso alternativo Via Cheventino, transitabile esclusivamente con veicoli leggeri. Resterà invece sempre garantito l’accesso pedonale alle proprietà private della zona.
Il cantiere comporterà disagi anche per il trasporto pubblico: la circolazione degli autopostali della linea 330 potrà subire perturbazioni e modifiche di orario. Le autorità segnalano infine che forze dell’ordine e mezzi di soccorso sono stati informati, così da garantire eventuali interventi senza ritardi