Via Serafino Balestra chiusa per un giorno

Per raggiungere i Monti di Gerra Gambarogno e la parte alta di Via ai Monti sarà possibile utilizzare come percorso alternativo Via Cheventino, transitabile esclusivamente con veicoli leggeri. Resterà invece sempre garantito l’accesso pedonale alle proprietà private della zona.

Il cantiere comporterà disagi anche per il trasporto pubblico: la circolazione degli autopostali della linea 330 potrà subire perturbazioni e modifiche di orario. Le autorità segnalano infine che forze dell’ordine e mezzi di soccorso sono stati informati, così da garantire eventuali interventi senza ritardi