I "furbetti" del contante colpiscono ancora e fanno il pieno di milioni

È utile distinguere la questione delle banconote e delle monete contraffatte (svizzere o straniere) da quella del controllo del contante. La verifica sul contante concerne l’ordinanza sul controllo del traffico transfrontaliero di contanti. Lo scopo «è controllare l'importazione, l'esportazione e il transito di contanti al fine di combattere il flusso transfrontaliero di denaro, valute e altri mezzi di pagamento utilizzati per il riciclaggio di fondi illegali o il finanziamento di attività terroristiche».



La moneta è di competenza della Confederazione. Invece, la falsificazione di monete o banconote riguarda la legge sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento. I controlli, in questo caso, «hanno lo scopo di impedire la messa in circolazione di monete o banconote false. La moneta è infatti di competenza della Confederazione; il diritto di coniare moneta e di emettere banconote spetta esclusivamente alla Confederazione».