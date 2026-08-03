Preleva 1.000 franchi e resta senza parole: la commissione che non ti aspetti

Sarà, ma intanto quel 3.75% di commissione dà fastidio, soprattutto considerando che generalmente i prelievi con carta di debito da uno dei bancomat della propria banca, non addebitano costi. Esattamente come succede ad esempio con la PostFinance Card per i prelievi di franchi al Postomat, mentre le spese per operazioni presso un'altra banca sono pari a zero o a due franchi a seconda del pacchetto cliente.



Stessa cosa per UBS: con la carta di debito presso un bancomat UBS i costi partono da zero (si pagano 5 franchi se si superano sei prelievi all'anno nel caso di un conto risparmio). Quanto a Raiffeisen: il ritiro di cash per i possessori della Debit Mastercard è sempre gratuito nei distributori automatici Raiffeisen e ha una commissione variabile da zero a CHF 2.– per ogni prelievo presso altri bancomat, a seconda del pacchetto.

Con la carta Mestro di Banca Stato, zero costi per i prelievi interni, 2 CHF per altre banche (zero per chi ha il pacchetto BancaStato). E per i possessori della Debit Mastercard di BPS (Suisse) sono gratuiti gli utilizzi nei bancomat della banca, con 2 CHF addebitabili per le operazioni allo sportello, azzerabili a seconda del pacchetto.



Attenzione non solo a dove... ma con cosa si preleva (!)

Insomma, perché allora al nostro lettore - che assicura di non aver prelevato con carta di credito -- il prelievo è costato così tanto? Lo scopriamo chiedendogli di vedere il dettaglio dell'operazione. Ci accorgiamo così che non ha utilizzato, come pensava, una normale carta di debito ma una prepagata (Cornér Bank), che prevede proprio il 3.75% di commissione sui prelievi.