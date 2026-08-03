Canicola, ora si vede la tregua

Inoltre, la seconda metà della settimana si annuncia anche più turbolenta dal punto di vista delle piogge e dei temporali serali.

Detto questo, la settimana è solo all'inizio e per i prossimi giorni farà ancora molto caldo. L'attuale allerta ─ di livello 4 per il Sottoceneri e il Ticino Centrale e di livello 3 per le regioni dell'Alto Ticino - sarà in vigore fino alle 20 di mercoledì. E tenendo da conto i precedenti, non è da escludere la possibilità di un prolungamento, anche se breve, dello stato di allerta.