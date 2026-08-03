Canicola, ora si vede la tregua
Nei prossimi giorni farà ancora molto caldo. Ma verso il fine settimana si intravede un cambiamento della situazione
LUGANO - No, non farà fresco. E, considerando l'andamento dell'estate 2026, non possiamo neanche escludere ulteriori fiammate nel corso del mese di agosto. Possiamo però parlare di una nuova fase di tregua dalla canicola che ─ dopo giorni (e notti) di caldo asfissiante ─ inizia a delinearsi all'orizzonte.
A partire dal prossimo fine settimana, le previsioni mostrano un ritorno su "frequenze" meteo più in linea con la nostra normalità: le massime perderanno vigore e sembrano intenzionate a tornare un paio di scalini sotto la soglia dei 30 gradi mentre le minime notturne si faranno un po' meno tropicali, situandosi attorno ai 19-20 gradi. In altre parole: sarà sempre estate, ma più gradevole e meno "appiccicosa".
Inoltre, la seconda metà della settimana si annuncia anche più turbolenta dal punto di vista delle piogge e dei temporali serali.
Detto questo, la settimana è solo all'inizio e per i prossimi giorni farà ancora molto caldo. L'attuale allerta ─ di livello 4 per il Sottoceneri e il Ticino Centrale e di livello 3 per le regioni dell'Alto Ticino - sarà in vigore fino alle 20 di mercoledì. E tenendo da conto i precedenti, non è da escludere la possibilità di un prolungamento, anche se breve, dello stato di allerta.