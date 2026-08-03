Una serata per presentare la rinascita di San Bernardino

Al centro della presentazione di San Bernardino Swiss Alps vi sarà Acuforta, il nuovo comparto termale, alberghiero e residenziale che riporta l’acqua minerale al centro dell’identità e della proposta turistica di San Bernardino. L’obiettivo è introdurre una ragione di viaggio forte e autonoma, capace di ampliare l’attrattività della località oltre i tradizionali periodi turistici e di posizionare San Bernardino lungo l’asse Zurigo-Milano come riferimento del benessere alpino nella Svizzera italiana. Il valore del progetto risiede proprio nella sua non replicabilità: nasce da una fonte storica, da un paesaggio preciso e da un’identità che appartiene al villaggio.

Un approfondimento specifico sarà dedicato alla montagna e allo sviluppo degli impianti. Verranno illustrati la nuova seggiovia, il nuovo impianto di innevamento e i servizi previsti in quota.