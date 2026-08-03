Una serata per presentare la rinascita di San Bernardino
Un incontro per illustrare i nuovi impianti e Acuforta, nuovo impianto termale, alberghiero e residenziale
Un incontro per illustrare i nuovi impianti e Acuforta, nuovo impianto termale, alberghiero e residenziale
MESOCCO - Giovedì 6 agosto, alle ore 20.00, la Raiffeisen Alpine Lounge ospiterà una serata pubblica promossa congiuntamente dalla società di Stefano Artioli e dalla parte pubblica del Comune di Mesocco.
L’incontro, promosso da San Bernardino Swiss Alps e Comune di Mesocco, sarà dedicato al percorso compiuto dalla località dall’inizio del progetto ad oggi, allo stato di avanzamento e alle prossime fasi di uno sviluppo che coinvolge investimenti privati, pianificazione pubblica, infrastrutture e servizi. L’ambizione condivisa è quella di consolidare San Bernardino come la principale destinazione di montagna della Svizzera italiana. La serata ripercorrerà quanto è stato realizzato dal 2023 a oggi, includendo anche gli aspetti critici e il confronto con la popolazione che ha consentito di trasformare il masterplan in un progetto sempre più orientato alla costruzione di una vera destinazione.
Al centro della presentazione di San Bernardino Swiss Alps vi sarà Acuforta, il nuovo comparto termale, alberghiero e residenziale che riporta l’acqua minerale al centro dell’identità e della proposta turistica di San Bernardino. L’obiettivo è introdurre una ragione di viaggio forte e autonoma, capace di ampliare l’attrattività della località oltre i tradizionali periodi turistici e di posizionare San Bernardino lungo l’asse Zurigo-Milano come riferimento del benessere alpino nella Svizzera italiana. Il valore del progetto risiede proprio nella sua non replicabilità: nasce da una fonte storica, da un paesaggio preciso e da un’identità che appartiene al villaggio.
Un approfondimento specifico sarà dedicato alla montagna e allo sviluppo degli impianti. Verranno illustrati la nuova seggiovia, il nuovo impianto di innevamento e i servizi previsti in quota.
La componente pubblica del progetto sarà presentata dal Comune di Mesocco. Il sindaco Mattia Ciocco illustrerà lo sviluppo della nuova pianificazione e gli interventi destinati ad accompagnare la crescita di San Bernardino, con particolare attenzione ai parcheggi, al centro sportivo e alla realizzazione di appartamenti primari. Il rilancio turistico viene così inserito in una prospettiva territoriale più ampia, nella quale accessibilità e qualità urbana sono condizioni essenziali per mantenere San Bernardino viva, abitata e funzionale.