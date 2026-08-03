In Piazza Grande sta per spuntare... "Lo squalo"
Il classico di Spielberg è il secondo film del Prefestival di Locarno79: appuntamento martedì sera in Piazza Grande
LOCARNO - Martedì 4 agosto alle 21.15 in Piazza Grande a Locarno va in scena il secondo appuntamento del Prefestival della 79esima edizione del Locarno Film Festival.
La proiezione presentata da UBS farà fare agli spettatori un tuffo nel passato, e nella paura: la scelta è caduta infatti su "Lo squalo", classico assoluto del cinema hollywoodiano anni Settanta e il film che ha lanciato definitivamente Steven Spielberg.
Un breve reminder della trama, per chi non l'avesse mai visto: la stagione estiva di una località balneare del New England viene sconvolta quando un grande squalo bianco inizia a divorare i bagnanti uno a uno, costringendo un oceanografo, un burbero pescatore e un capo della polizia con la fobia dell'acqua a scendere in mare per dare la caccia alla minaccia nascosta.
Proiezione in lingua originale inglese, sottotitoli in italiano. Ingresso libero.