Arriva “CO2”: l’installazione che porta il verde in città
Il progetto ideato dall’associazione Approccio mediazione urbana vedrà la luce venerdì 7 agosto
BELLINZONA - Verrà inaugurata venerdì 7 agosto alle 10.33, in Piazza del Sole a Bellinzona, l’installazione itinerante “CO2”, progetto ideato dall’associazione Approccio mediazione urbana (Amur) per sensibilizzare sull’importanza del verde negli spazi urbani.
L’iniziativa è sostenuta dalla Confederazione, dal Dipartimento del territorio, dalla Città di Bellinzona e dalla SUPSI – Istituto scienze della Terra, in collaborazione con la stessa Città e con l’Associazione Amur.
L’installazione consiste in una struttura modulare realizzata con materiali biocompatibili e arricchita da diverse piante. L’obiettivo è portare elementi naturali nelle piazze cittadine, contribuendo così al miglioramento della qualità di vita. Progettata come uno spazio di immersione sensoriale accessibile a tutti, la struttura ha anche una funzione educativa: attraverso l’esperienza diretta, intende favorire una maggiore consapevolezza del ruolo fondamentale delle piante negli ambienti urbani.
Il progetto sarà presentato da Gastone Boisco dell’Associazione Amur. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni e del mondo scientifico: Vito Lo Russo e Henrik Bang per la Città di Bellinzona, Michele Fasciana per il Dipartimento del territorio e Annalisa Rollandi per la SUPSI – Istituto scienze della Terra. L’evento è aperto alla popolazione.