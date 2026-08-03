Arriva “CO2”: l’installazione che porta il verde in città

L’installazione consiste in una struttura modulare realizzata con materiali biocompatibili e arricchita da diverse piante. L’obiettivo è portare elementi naturali nelle piazze cittadine, contribuendo così al miglioramento della qualità di vita. Progettata come uno spazio di immersione sensoriale accessibile a tutti, la struttura ha anche una funzione educativa: attraverso l’esperienza diretta, intende favorire una maggiore consapevolezza del ruolo fondamentale delle piante negli ambienti urbani.

Il progetto sarà presentato da Gastone Boisco dell’Associazione Amur. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni e del mondo scientifico: Vito Lo Russo e Henrik Bang per la Città di Bellinzona, Michele Fasciana per il Dipartimento del territorio e Annalisa Rollandi per la SUPSI – Istituto scienze della Terra. L’evento è aperto alla popolazione.