I Giovani Leghisti chiedono le dimissioni di Sirica

Secondo i Giovani Leghisti però questa giustificazione non regge. «Quando erano coinvolti esponenti leghisti, Sirica non esitava a impartire lezioni e a pretendere conseguenze politiche. Ora che a sbagliare è lui, tutto diventa improvvisamente relativo. La sicurezza stradale e la responsabilità politica valgono sempre, non soltanto contro gli avversari».

Da qui la richiesta di dimissioni. «La legge non ha colore politico. E nemmeno la responsabilità.»