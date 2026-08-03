LOCARNO
Un concerto speciale per gli 80 anni di Unitas
Il 27 agosto l'OSI proporrà brani di Mozart e Haydn, con una modalità di partecipazione speciale
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Fonte Orchestra della Svizzera italiana
Un concerto speciale per gli 80 anni di Unitas
Il 27 agosto l'OSI proporrà brani di Mozart e Haydn, con una modalità di partecipazione speciale
LOCARNO - L’Orchestra della Svizzera italiana (OSI) torna a Locarno il 27 agosto con un concerto open air sulla Piazza del PalaCinema, pensato all’insegna dell’inclusione e dedicato agli 80 anni di Unitas.
L’evento prevede una modalità di partecipazione speciale: i soci non vedenti o ipovedenti potranno assistere all’esecuzione dall’interno dell’orchestra, seduti accanto ai musicisti. Per il pubblico sono invece disponibili spazi davanti all’orchestra, con ingresso libero fino a esaurimento posti.
Il programma musicale comprende brani di W. A. Mozart e F. J. Haydn.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Unitas, nell’ambito di “be connected”, con il sostegno di Ernst Göhner Stiftung e Beisheim Stiftung.
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