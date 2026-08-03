Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

È emergenza idrica in Ticino: «In deficit da ottobre e consumi troppo elevati»

L'appello dell’Associazione Acquedotti Ticinesi (AAT): «Adottare immediatamente comportamenti responsabili».
È emergenza idrica in Ticino: «In deficit da ottobre e consumi troppo elevati»
Deposit
di Cronaca Ticino
È emergenza idrica in Ticino: «In deficit da ottobre e consumi troppo elevati»
L'appello dell’Associazione Acquedotti Ticinesi (AAT): «Adottare immediatamente comportamenti responsabili».

LUGANO - La situazione idrica in Ticino è sempre più critica. In numerosi Comuni del Cantone le riserve hanno raggiunto livelli storicamente minimi e, anche dove la disponibilità è ancora sufficiente, le infrastrutture di distribuzione stanno operando al limite a causa di consumi eccezionalmente elevati.

A lanciare l’allarme è l’Associazione Acquedotti Ticinesi (AAT), che richiama la popolazione alla massima attenzione e invita ad adottare immediatamente comportamenti responsabili nell’utilizzo dell’acqua potabile.

In deficit dall'ottobre 2025
Alla base della situazione vi è un prolungato periodo di siccità: la primavera e la prima parte dell’estate 2026 sono state tra le più secche mai registrate in Svizzera. In Ticino il deficit di precipitazioni persiste dall’ottobre 2025, secondo i dati di MeteoSvizzera. Gli acquedotti, viene ricordato, non producono acqua ma distribuiscono quella disponibile, e non sono progettati per compensare lunghi periodi senza piogge.

I temporali non bastano
Anche eventi temporaleschi intensi non sono sufficienti a colmare mesi di carenza e, in alcuni casi, possono compromettere temporaneamente la qualità delle fonti.

In diverse regioni sono già state introdotte limitazioni e appelli al risparmio. Tuttavia, i dati indicano che i consumi non sono diminuiti in modo significativo. Le medie giornaliere restano molto elevate, arrivando fino a 500 litri per abitante, un livello ben superiore alla norma e costante dall’inizio dell’estate.

CANTONE
Ce la faranno sudare fino all'ultimo

Reti esposte a un maggiore rischio di guasti
Questa pressione mette a dura prova l’intero sistema di approvvigionamento. Le reti, sottoposte a uno sforzo continuo, sono esposte a un maggiore rischio di guasti, sovraccarichi e cedimenti. In caso di criticità, potrebbe non essere più garantita nemmeno la fornitura per gli usi essenziali.

Negli ultimi anni importanti investimenti, come l’interconnessione delle reti e il potenziamento degli impianti, hanno permesso di migliorare la resilienza del sistema. Senza questi interventi, una situazione simile avrebbe già compromesso la continuità del servizio. Tuttavia, tali misure non possono compensare indefinitamente la combinazione di scarsità idrica e consumi elevati.

Le raccomandazioni
L’AAT invita quindi la popolazione a seguire scrupolosamente le indicazioni delle Aziende comunali e a ridurre subito e in modo sostanziale i consumi, limitando soprattutto gli utilizzi non essenziali. Tra le raccomandazioni: evitare il lavaggio di veicoli e piazzali, ridurre al minimo l’irrigazione di prati e giardini e rinviare ogni uso non indispensabile.

L’acqua potabile, sottolinea l’associazione, è una risorsa preziosa e limitata, destinata prioritariamente al consumo umano, alla preparazione degli alimenti e all’igiene personale. In assenza di precipitazioni significative, una riduzione immediata e diffusa dei consumi rappresenta la misura più efficace per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, evitare ulteriori restrizioni e scongiurare gravi problemi nella distribuzione.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
acqua potabileassociazione acquedotti ticinesiconsumi elevatiemergenza idricainfrastruttureprecipitazionirestrizionisiccitàticino
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Arriva El Niño: sarà un caldo autunno
LIVE
MONDO
2 gior
27

Arriva El Niño: sarà un caldo autunno

A 104 km/h sui 50, Sirica convocato in polizia. «È stata una ca...ta»
LIVE
CANTONE
2 gior
460
468

A 104 km/h sui 50, Sirica convocato in polizia. «È stata una ca...ta»

Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre
LIVE
CANTONE
2 gior
8
54

Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre

Sulla A2 una serata da incubo... ma questa volta verso nord
LIVE
TRAFFICO
2 gior
3
84

Sulla A2 una serata da incubo... ma questa volta verso nord

Pluriricercato intercettato al confine: viveva da tempo in Svizzera
LIVE
CONFINE
3 gior
33
79

Pluriricercato intercettato al confine: viveva da tempo in Svizzera

Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco
LIVE
SAN GALLO
1 gior

Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco

«Costretti a macellare le nostre vacche»
LIVE
SVIZZERA
23 ore
31
172

«Costretti a macellare le nostre vacche»

Le strappano la borsa mentre chiudevano il ristorante: «Non se ne può più»
LIVE
MENDRISIO
3 gior
147
290

Le strappano la borsa mentre chiudevano il ristorante: «Non se ne può più»

Festa Nazionale, è caldo record in Ticino
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior
10
64

Festa Nazionale, è caldo record in Ticino

«È un declino». La chiusura di Gucci ferisce i luganesi
LIVE
LUGANO
1 gior
99
205

«È un declino». La chiusura di Gucci ferisce i luganesi

Gobbi: «La Lega è in difficoltà»
LIVE
CANTONE
16 ore
69
178

Gobbi: «La Lega è in difficoltà»

Lega-UDC, la porta si chiude: Piccaluga replica a Marchesi
LIVE
CANTONE
1 gior
56
153

Lega-UDC, la porta si chiude: Piccaluga replica a Marchesi

Tre persone in difficoltà in acqua: salvate dal personale della SNL
LIVE
LUGANO
21 ore
16

Tre persone in difficoltà in acqua: salvate dal personale della SNL

Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service
LIVE
LOCARNO
3 gior
63
284

Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service

Terremoto ai Campi Flegrei, è la scossa più forte degli ultimi 40 anni
LIVE
ITALIA
2 gior

Terremoto ai Campi Flegrei, è la scossa più forte degli ultimi 40 anni

E alla fine... i fuochi d'artificio incantano Lugano
LIVE
LUGANO
1 gior
59
180

E alla fine... i fuochi d'artificio incantano Lugano

Cassis e quel cappellino "ticinese"...
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
1 gior
38
144

Cassis e quel cappellino "ticinese"...

Crolla il tetto di una casa
LIVE
SAN GALLO
1 gior
1
17

Crolla il tetto di una casa

Camper invade la corsia opposta e si scontra con un pullman: sei morti e 26 feriti
LIVE
ITALIA
15 ore

Camper invade la corsia opposta e si scontra con un pullman: sei morti e 26 feriti

Piani FIFA, cresce l’opposizione: si dimette il consigliere di Infantino (che è sempre più solo)
LIVE
CALCIO
3 gior
16
48

Piani FIFA, cresce l’opposizione: si dimette il consigliere di Infantino (che è sempre più solo)

Due escursioni finiscono in tragedia: morti un 80enne e un 17enne
LIVE
SVIZZERA
19 ore

Due escursioni finiscono in tragedia: morti un 80enne e un 17enne

Lo spot pubblicitario, poi lo schianto: ecco cosa è successo sul Mottarone
LIVE
ITALIA
3 gior
6
17

Lo spot pubblicitario, poi lo schianto: ecco cosa è successo sul Mottarone

Speronato per gelosia, 36enne muore a Somma Lombardo
LIVE
ITALIA
18 ore

Speronato per gelosia, 36enne muore a Somma Lombardo

Si sente male mentre va in bici: muore un 65enne
LIVE
SAN GALLO
1 gior

Si sente male mentre va in bici: muore un 65enne

È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video
LIVE
CANTONE
1 gior
4
46

È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video

Chi non si adegua chiude: «Ecco cosa succederà da domani»
LIVE
CANTONE
3 gior
31
65

Chi non si adegua chiude: «Ecco cosa succederà da domani»

Sommer si affida alla ricetta di Federer
LIVE
CALCIO
2 gior
21

Sommer si affida alla ricetta di Federer

Agosto, radar mio non ti conosco
LIVE
CANTONE
2 gior
4
14

Agosto, radar mio non ti conosco

Per molti sarà una Festa nazionale al San Gottardo, in coda
LIVE
TRAFFICO
2 gior
15
47

Per molti sarà una Festa nazionale al San Gottardo, in coda

Primo Agosto in coda, cresce il traffico al portale sud
LIVE
TRAFFICO
2 gior
18
50

Primo Agosto in coda, cresce il traffico al portale sud

Via Zali, e la Lega riapre la possibilità dell'alleanza con l'UDC
LIVE
CANTONE
2 gior
31

Via Zali, e la Lega riapre la possibilità dell'alleanza con l'UDC

Scontro frontale in galleria: morta una 60enne
LIVE
TURGOVIA
3 gior

Scontro frontale in galleria: morta una 60enne

Il passo indietro non basta: la UEFA ritira la fiducia a Infantino
LIVE
UEFA
1 gior
12
84

Il passo indietro non basta: la UEFA ritira la fiducia a Infantino

«Minuti di attesa che con la canicola possono diventare un tormento»
LIVE
CANTONE
2 gior
18

«Minuti di attesa che con la canicola possono diventare un tormento»

No, il morso della zecca non è doloroso
LIVE
CANTONE
2 gior
10
21

No, il morso della zecca non è doloroso

«Bagatella» o infrazione? Il linguaggio del Governo finisce sotto accusa
LIVE
CANTONE
2 gior
38
93

«Bagatella» o infrazione? Il linguaggio del Governo finisce sotto accusa

Dal bullismo (subito) al trono del calcio mondiale: chi è davvero Gianni Infantino
LIVE
FIFA
1 gior
5
38

Dal bullismo (subito) al trono del calcio mondiale: chi è davvero Gianni Infantino

Caos Infantino, ora parla Blatter
LIVE
CALCIO
2 gior
4
39

Caos Infantino, ora parla Blatter

Un milione di kg di CO2 risparmiati, ecco come
LIVE
LUGANO
23 ore
20
58

Un milione di kg di CO2 risparmiati, ecco come

Infortunio di canyoning a Cresciano, donna ferita
LIVE
RIVIERA
3 gior

Infortunio di canyoning a Cresciano, donna ferita

«Abbiamo fatto una sceneggiata all'italiana»
LIVE
CALCIO
3 gior
8
36

«Abbiamo fatto una sceneggiata all'italiana»

Due elicotteri si scontrano mentre domano le fiamme
LIVE
GRECIA
20 ore
3

Due elicotteri si scontrano mentre domano le fiamme

Buffon punzecchia Mancini
LIVE
CALCIO
1 gior
3
19

Buffon punzecchia Mancini

Marchesi chiude alla Lega per le Cantonali: «Andremo da soli»
LIVE
ATTUALITÀ
1 gior
50
134

Marchesi chiude alla Lega per le Cantonali: «Andremo da soli»

«Basta sciacallaggio, serve coraggio»
LIVE
AIROLO
1 gior
9
47

«Basta sciacallaggio, serve coraggio»

Incidente nei pressi di Bologna, morto centauro svizzero
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior

Incidente nei pressi di Bologna, morto centauro svizzero

«Faccio quello che voglio...» Mendy vende la Coppa del Mondo!
LIVE
CALCIO
5 ore
17

«Faccio quello che voglio...» Mendy vende la Coppa del Mondo!

ULTIME NOTIZIE TICINO
Arriva “CO2”: l’installazione che porta il verde in città
LIVE
BELLINZONA
28 min

Arriva “CO2”: l’installazione che porta il verde in città

«Pronta a lavorare anche nella ristorazione». Suter si indigna: «Anche?»
LIVE
CANTONE
34 min
11

«Pronta a lavorare anche nella ristorazione». Suter si indigna: «Anche?»

Nuovo sensore rileva le tossine dei cianobatteri
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 ora
4

Nuovo sensore rileva le tossine dei cianobatteri

In Piazza Grande sta per spuntare... "Lo squalo"
LIVE
LOCARNO
2 ore
4

In Piazza Grande sta per spuntare... "Lo squalo"

Una serata per presentare la rinascita di San Bernardino
LIVE
MESOCCO
2 ore
6

Una serata per presentare la rinascita di San Bernardino

Canicola, ora si vede la tregua
LIVE
CANTONE
4 ore
4
46

Canicola, ora si vede la tregua

Via Serafino Balestra chiusa per un giorno
LIVE
GAMBAROGNO
4 ore
1

Via Serafino Balestra chiusa per un giorno

Giustizia, al tramonto anche l'ipotesi Bioggio
LIVE
LUGANESE
5 ore
8
13

Giustizia, al tramonto anche l'ipotesi Bioggio

I "furbetti" del contante colpiscono ancora e fanno il pieno di milioni
LIVE
CONFINE
6 ore
9
25

I "furbetti" del contante colpiscono ancora e fanno il pieno di milioni

Preleva 1.000 franchi e resta senza parole: la commissione che non ti aspetti
LIVE
CANTONE
6 ore
27
97

Preleva 1.000 franchi e resta senza parole: la commissione che non ti aspetti