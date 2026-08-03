Al Gottardo, come sempre, in coda
Lunghi tempi d'attesa sia al portale Nord (8 km di coda) che a quello sud (6 km)
AIROLO - C'è chi parte per le vacanze e chi fa ritorno. L'inizio di agosto è uno di quei momenti in cui i flussi di traffico al San Gottardo ─ verso sud e verso nord ─ si sovrappongono. E in alcuni casi anche sforando le previsioni.
Quella di lunedì 3 agosto non si annunciava infatti come una giornata particolarmente intensa. Di certo, non dà bollino rosso. Uno sguardo ai "pronostici" del TCS assegnava, ai portali in entrambe le direzioni, un bollino giallo, con picchi delle code pari a 5 chilometri in direzione sud e 4 chilometri in direzione nord. Cifre che, attorno alle 14.30, sono già state superate.
Sul versante urano, il traffico risulta bloccato per 8 chilometri con ritardi sui tempi di percorrenza che raggiungono l'ora e 20 minuti. A Sud del massiccio, la circolazione risulta invece congestionata per 6 chilometri tra Quinto e l'area di dosaggio Airolo con ritardi fino a un'ora. La corsia CUPRA è aperta.