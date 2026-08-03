Alla guida con un tasso alcolemico due volte e mezzo oltre il limite: nei guai una 47enne di Mendrisio

La situazione più grave ha riguardato però un 47enne di Olgiate Comasco che, dopo aver provocato un incidente con feriti in via Roma, è risultato avere un tasso alcolemico di 2,96 e 3,12 grammi per litro nei due test effettuati. Oltre alla denuncia, nei suoi confronti sono stati disposti il ritiro della patente e il fermo amministrativo del veicolo ai fini della confisca.

«I controlli - si legge nel comunicato - sono stati eseguiti dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Como, che nel corso del fine settimana hanno istituito diversi posti di blocco lungo le principali arterie della provincia con l'obiettivo di contrastare la guida in stato di ebbrezza e aumentare la sicurezza sulle strade».