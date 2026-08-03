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MENDRISIO / COMO

Alla guida con un tasso alcolemico due volte e mezzo oltre il limite: nei guai una 47enne di Mendrisio

La donna è stata fermata in territorio italiano dai Carabinieri di Como. Scattata la denuncia
Alla guida con un tasso alcolemico due volte e mezzo oltre il limite: nei guai una 47enne di Mendrisio
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di Cronaca Ticino
Alla guida con un tasso alcolemico due volte e mezzo oltre il limite: nei guai una 47enne di Mendrisio
La donna è stata fermata in territorio italiano dai Carabinieri di Como. Scattata la denuncia

MENDRISIO / COMO - C'è anche una 47enne residente a Mendrisio tra le tre persone denunciate dai carabinieri di Como per guida in stato di ebbrezza, durante i controlli straordinari effettuati nel fine settimana sulle strade del Comasco, nell'ambito delle attività di prevenzione delle cosiddette «stragi del sabato sera».

La donna è stata sottoposta all'etilometro ed è risultata avere un tasso alcolemico di 1,29 grammi per litro, oltre due volte e mezzo superiore al limite consentito in Italia. Per lei è scattata la denuncia.

La situazione più grave ha riguardato però un 47enne di Olgiate Comasco che, dopo aver provocato un incidente con feriti in via Roma, è risultato avere un tasso alcolemico di 2,96 e 3,12 grammi per litro nei due test effettuati. Oltre alla denuncia, nei suoi confronti sono stati disposti il ritiro della patente e il fermo amministrativo del veicolo ai fini della confisca.

«I controlli - si legge nel comunicato - sono stati eseguiti dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Como, che nel corso del fine settimana hanno istituito diversi posti di blocco lungo le principali arterie della provincia con l'obiettivo di contrastare la guida in stato di ebbrezza e aumentare la sicurezza sulle strade».

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