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A9, annullata la chiusura tra Como Monte Olimpino e Chiasso
Questa sera il tratto resta regolarmente aperto alla circolazione.
Ti-Press
Fonte red
A9, annullata la chiusura tra Como Monte Olimpino e Chiasso
Questa sera il tratto resta regolarmente aperto alla circolazione.
CHIASSO / COMO - È stata annullata la chiusura del tratto della A9 Lainate-Como-Chiasso compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, in direzione della Svizzera, inizialmente prevista dalle 22 di questa sera, lunedì 3 agosto, alle 5 di martedì 4 agosto.
Il tratto resta quindi regolarmente aperto alla circolazione.
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