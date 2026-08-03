Moesano, arriva il controllo del casellario per i permessi L, B e G

Il Municipio: «Il controllo va esteso a tutto il Cantone»

La decisione è stata accolta con favore, ma anche con alcune riserve, a Roveredo. «Da un lato l'abbiamo accolta bene, perché si è mosso qualcosa. Dall'altro non siamo soddisfatti, perché la misura coinvolge solo il Moesano», ha dichiarato ai media il vicesindaco di Roveredo, Decio Cavallini. A suo avviso, il controllo dovrebbe essere applicato in tutto il Cantone.