Rave illegale in un alpeggio richiama quasi mille persone: otto denunciati

Una situazione delicata anche per le condizioni di siccità e il conseguente rischio di incendio. Il Comune di Ballaigues e il locatario del terreno hanno presentato denuncia per violazione di domicilio e danneggiamento della proprietà.

Attorno alle 10.30 la gendarmeria ha contattato gli organizzatori, avviando una serie di negoziazioni per convincerli a interrompere la festa. Con l’arrivo della notte, per ragioni di proporzionalità e sicurezza, la polizia ha scelto di non procedere con uno sgombero forzato. Gli accessi all’alpeggio sono stati però sbarrati e chi tentava di raggiungere il rave è stato fermato.