Rave illegale in un alpeggio richiama quasi mille persone: otto denunciati
La festa non autorizzata si è svolta nella notte tra venerdì e sabato. Controllati oltre 120 veicoli e quasi 500 persone
La festa non autorizzata si è svolta nella notte tra venerdì e sabato. Controllati oltre 120 veicoli e quasi 500 persone
BALLAIGUES (VD) - Quasi mille persone, due impianti per la musica techno e un alpeggio occupato illegalmente. È quanto si sono trovati davanti gli agenti della Polizia cantonale vodese sabato mattina a Ballaigues, dove nella notte si era svolto un rave party non autorizzato.
La centrale della polizia è stata allertata attorno alle 6.25. Sul posto, nella zona di Combe-du-Commun, sono state trovate circa 800 persone. Gli organizzatori contavano però di arrivare a quota 1’000-2’000 partecipanti e di proseguire con la festa fino a lunedì.
Una situazione delicata anche per le condizioni di siccità e il conseguente rischio di incendio. Il Comune di Ballaigues e il locatario del terreno hanno presentato denuncia per violazione di domicilio e danneggiamento della proprietà.
Attorno alle 10.30 la gendarmeria ha contattato gli organizzatori, avviando una serie di negoziazioni per convincerli a interrompere la festa. Con l’arrivo della notte, per ragioni di proporzionalità e sicurezza, la polizia ha scelto di non procedere con uno sgombero forzato. Gli accessi all’alpeggio sono stati però sbarrati e chi tentava di raggiungere il rave è stato fermato.
La strategia ha infine funzionato. Domenica mattina, attorno alle 6, gli organizzatori hanno spento la musica e accettato di lasciare il luogo.
Otto persone sono state fermate e interrogate: un organizzatore, uno dei DJ e altre sei persone che avrebbero partecipato all’organizzazione dell’evento. Per loro è prevista una denuncia al Ministero pubblico.
Non sono mancati gli incidenti durante il deflusso. Un ciclista con un passeggero è caduto, causando un ferito lieve, mentre un camion ha danneggiato gravemente un abbeveratoio. In totale sono stati controllati oltre 120 veicoli e quasi 500 persone. Una ventina le multe per cattivo parcheggio nei pressi di Lignerolle, dove alcune auto ostacolavano il passaggio dei mezzi di soccorso.
L’intervento, durato due giorni, ha mobilitato circa 80 agenti della gendarmeria e della Polizia di sicurezza, con una quarantina al massimo presenti contemporaneamente. Sul posto sono stati inoltre attivati, a titolo preventivo, i servizi antincendio e di soccorso.