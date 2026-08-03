Guadagnano oltre un milione di franchi all'anno: ecco dove vivono
Zurigo risulta in testa, con 482 milionari di reddito, seguita da Zugo. Ma spicca anche Lugano, con 99 milionari di reddito.
BERNA - Incassano oltre un milione di franchi all’anno. E in Svizzera sono 7’666. È quanto risulta dagli ultimi dati pubblicati dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, risalenti al 2022. Ma dove vivono questi super ricchi? Lo rivela un’analisi del Blick.
A livello comunale, la città di Zurigo svetta in cima alla classifica con 482 milionari di reddito. Segue Zugo, con 431…ma su un numero totale di contribuenti nettamente più basso: 19’246. Al terzo posto, con un certo distacco, troviamo poi Ginevra, con 272 milionari di reddito.
Quarta e quinta posizione vanno invece a due comuni decisamente più piccoli, entrambi situati in canton Svitto e con un affaccio paradisiaco sul Lago di Zurigo: Freienbach, con 251 paperoni su circa 16mila abitanti, e Wollerau con 208 su un totale di meno di 7’000 abitanti.
La nostra Lugano, invece, spicca al 12esimo posto complessivo, con 99 milionari di reddito.
Infine, per quanto riguarda i comuni di montagna, a livello svizzero si distinguono Saanen (Berna, 48), Verbier (Vallese, 40), St. Moritz (Grigioni, 37), Engelberg (Obvaldo, 19) e Crans-Montana (Vallese, 18).
Per quanto riguarda i dati a livello cantonale, al primo posto resta Zurigo, con 2’013 persone con un incasso annuale superiore al milione, seguono Ginevra (883), Zugo (860), Svitto (774) e Vaud (673). A livello ticinese, invece, il dato complessivo è di 280 milionari di reddito.
La densità più bassa di ultraricchi si registra nei cantoni Uri e Giura, con meno di tre milionari di reddito ogni 10’000 contribuenti. Numeri limitati anche per Berna, Soletta, Argovia e Friburgo, con quattro milionari di reddito ogni 10’000 abitanti.