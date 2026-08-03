Frontale disastroso: otto feriti, un bambino rischia la vita

Secondo quanto comunicato oggi dalla polizia cantonale, poco prima delle 19 una vettura proveniente da Sattel e diretta a Svitto ha urtato una moto che procedeva in senso opposto. In seguito, l’auto si è scontrata frontalmente con un’altra automobile.

I soccorsi sono stati ingenti: cinque persone sono state trasportate in ospedale con elicotteri, mentre altre tre sono state trasferite per mezzo di ambulanze.