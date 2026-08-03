Frontale disastroso: otto feriti, un bambino rischia la vita
Un'auto ha urtato una moto e ha finito per scontrarsi frontalmente con un'altra vettura.
Un'auto ha urtato una moto e ha finito per scontrarsi frontalmente con un'altra vettura.
SATTEL - Otto persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto ieri sera nel canton Svitto. Tra queste figura anche un bambino di nove anni, la cui vita è in pericolo.
Altre due persone hanno riportato ferite gravi.
Secondo quanto comunicato oggi dalla polizia cantonale, poco prima delle 19 una vettura proveniente da Sattel e diretta a Svitto ha urtato una moto che procedeva in senso opposto. In seguito, l’auto si è scontrata frontalmente con un’altra automobile.
I soccorsi sono stati ingenti: cinque persone sono state trasportate in ospedale con elicotteri, mentre altre tre sono state trasferite per mezzo di ambulanze.
Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite. Le autorità hanno avviato gli accertamenti del caso.