Incendio nel cuore di Aigle
Il traffico cittadino è stato interrotto e la popolazione invitata ad evitare l'area coinvolta
Il traffico cittadino è stato interrotto e la popolazione invitata ad evitare l'area coinvolta
AIGLE - Nel sottotetto di un edificio nel centro città di Aigle (VD) è scoppiato un incendio nelle prime ore di lunedì mattina. Un grande dispiegamento dei vigili del fuoco è stato impiegato. Non ci sono stati feriti.
L'allarme è stato lanciato nelle prime ore di lunedì mattina, alle 3.54, ha riferito la polizia dei pompieri. Le forze d'intervento di tutta la regione hanno combattuto l'incendio, che ha potuto estendersi ad altri tre edifici.
Secondo i pompieri vodesi, a causa dell'incendio in Rue du Molage si è sviluppato un forte fumo. Il traffico nella zona è stato notevolmente disturbato.
Il Cantone ha quindi allertato la popolazione. È stato raccomandato di evitare ampiamente la zona, informare i vicini e seguire le istruzioni dei servizi di soccorso e delle autorità, le quali hanno consigliato di chiudere porte e finestre e di spegnere gli impianti di ventilazione e climatizzazione.