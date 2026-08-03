Incendio nel cuore di Aigle

Secondo i pompieri vodesi, a causa dell'incendio in Rue du Molage si è sviluppato un forte fumo. Il traffico nella zona è stato notevolmente disturbato.

Il Cantone ha quindi allertato la popolazione. È stato raccomandato di evitare ampiamente la zona, informare i vicini e seguire le istruzioni dei servizi di soccorso e delle autorità, le quali hanno consigliato di chiudere porte e finestre e di spegnere gli impianti di ventilazione e climatizzazione.