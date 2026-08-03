È tempo di Street Parade: 20 treni speciali e capacità aumentata

Per quanto riguarda i titoli di viaggio, le FFS consigliano ai passeggeri provenienti da fuori delle zone ZVV e Z-Pass il City-Ticket per Zurigo, che include l’andata e il ritorno fino alla stazione centrale e l’uso illimitato dei mezzi pubblici nella zona 110 (tram, autobus e S-Bahn). Il biglietto è valido fino alle 5 del giorno successivo, offrendo una soluzione flessibile per l’intero evento. Chi invece parte dalle zone ZVV e Z-Pass può optare per una carta giornaliera, valida per tutta la giornata e anche durante la notte nelle aree selezionate.

Occhio agli ingorghi

Durante l’evento, nelle principali stazioni cittadine sarà presente personale FFS per fornire assistenza ai viaggiatori. L’azienda consiglia di utilizzare in particolare la stazione centrale di Zurigo o quella di Zurigo Enge, mentre è prevista una forte affluenza nei pressi di Zurigo Stadelhofen, soprattutto nelle ore di punta prima e dopo la manifestazione.