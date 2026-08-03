È tempo di Street Parade: 20 treni speciali e capacità aumentata
FFS e ZVV hanno previsto soluzioni per andare incontro alle esigenze dei partecipanti all'evento di sabato 8 agosto
ZURIGO - Le Ferrovie federali svizzere (FFS) si preparano anche quest’anno a gestire l’afflusso di migliaia di partecipanti alla Street Parade di Zurigo, in programma sabato 8 agosto. Per garantire spostamenti sicuri e confortevoli da tutta la Svizzera verso la città e ritorno, saranno impiegati 20 treni speciali e verrà aumentata la capacità su numerosi collegamenti regolari con carrozze supplementari, con un’offerta estesa fino alle prime ore del mattino.
Potenziato anche il trasporto regionale
Il potenziamento riguarderà sia il traffico nazionale sia quello regionale. Nell’area di Zurigo, i treni notturni della S-Bahn e gli autobus circoleranno fino alle 4 del mattino, mentre tram e bus della rete VBZ seguiranno un orario speciale, consultabile tramite l’app ZVV o sul sito zvv.ch.
Per quanto riguarda i titoli di viaggio, le FFS consigliano ai passeggeri provenienti da fuori delle zone ZVV e Z-Pass il City-Ticket per Zurigo, che include l’andata e il ritorno fino alla stazione centrale e l’uso illimitato dei mezzi pubblici nella zona 110 (tram, autobus e S-Bahn). Il biglietto è valido fino alle 5 del giorno successivo, offrendo una soluzione flessibile per l’intero evento. Chi invece parte dalle zone ZVV e Z-Pass può optare per una carta giornaliera, valida per tutta la giornata e anche durante la notte nelle aree selezionate.
Occhio agli ingorghi
Durante l’evento, nelle principali stazioni cittadine sarà presente personale FFS per fornire assistenza ai viaggiatori. L’azienda consiglia di utilizzare in particolare la stazione centrale di Zurigo o quella di Zurigo Enge, mentre è prevista una forte affluenza nei pressi di Zurigo Stadelhofen, soprattutto nelle ore di punta prima e dopo la manifestazione.
«Per un grande evento come la Street Parade, tutti gli ingranaggi del sistema devono funzionare senza intoppi», afferma Stefan Strässle, responsabile della Centrale d’esercizio di Zurigo. «Sul posto come nella cabina di guida, in una centrale direttiva o per quanto riguarda la prontezza d’intervento in caso di perturbazioni. Pur basandoci su un’esperienza di oltre 30 anni, ci prepariamo scrupolosamente come se fosse la nostra prima Street Parade. Ciò significa anche tenere pronti piani di gestione delle perturbazioni in caso di imprevisti. Dal mezzogiorno del sabato alla mattina della domenica abbiamo riservato il massimo del personale nella Centrale d’esercizio di Zurigo, in modo da contribuire all’arrivo puntuale dei partecipanti alla Street Parade e al loro successivo ritorno a casa in sicurezza».
Le FFS invitano inoltre i viaggiatori a verificare in anticipo i collegamenti tramite l’orario online, poiché in diverse località sono in corso lavori di manutenzione sulla rete ferroviaria. Ulteriori informazioni sui treni speciali e sull’organizzazione dei trasporti sono disponibili sulle pagine dedicate alla Street Parade sui siti FFS e ZVV. Per assistenza è attivo 24 ore su 24 il Contact Center FFS al numero 0848 44 66 88.