Scontro con un autobus, ciclista gravemente ferita
La 32enne è stata elitrasportata all’ospedale di Coira.
La 32enne è stata elitrasportata all’ospedale di Coira.
FURNA - Una ciclista di 32 anni è rimasta gravemente ferita ieri pomeriggio in seguito a uno scontro con un autopostale sulla strada tra Furna e Pragg-Jenaz, in Prettigovia (GR).
L’incidente si è verificato attorno alle 16.20. La donna stava viaggiando da Furna in direzione di Pragg-Jenaz quando, in una curva stretta e con scarsa visibilità, si è scontrata frontalmente con il veicolo.
A bordo dell’autobus non si trovavano passeggeri, ha indicato oggi la Polizia cantonale dei Grigioni.
In attesa dell’arrivo della Rega, la ciclista è stata assistita da due soccorritori che si trovavano casualmente sul posto. In seguito è stata trasportata all’Ospedale cantonale di Coira.
Al momento le cause dell’incidente non sono ancora chiare. La Polizia grigionese ha aperto un'inchiesta.