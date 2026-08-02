Dai colpi in banca alle auto da rally: la Svizzera e i milioni della banda corsa

Gli investigatori francesi hanno successivamente esaminato proprio questi investimenti, ipotizzando un sistema di riciclaggio attraverso il mondo del motorsport. Un rapporto del 2014 sottolineava che il gruppo criminale aveva accumulato enormi profitti in contanti e che avrebbe potuto sfruttare anche la «discrezione svizzera» per mettere al sicuro ingenti somme.

I conti bancari aperti a Lugano e Ginevra

Un altro elemento al centro delle indagini è un taccuino recuperato da Mariani dopo l'uccisione di Casanova. Al suo interno vi sarebbero stati numeri di conti bancari aperti a Ginevra e Lugano e riferimenti a cassette di sicurezza, per un valore superiore ai 7 milioni di euro.