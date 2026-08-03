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Le prospettive di impiego migliorano

A livello settoriale il balzo più significativo si registra nel commercio al dettaglio
Le prospettive di impiego migliorano
Depositphotos (fxquadro)
Fonte Ats
elaborata da Redazione
Le prospettive di impiego migliorano
A livello settoriale il balzo più significativo si registra nel commercio al dettaglio

ZURIGO - Malgrado le incertezze dovute al contesto globale migliorano le prospettive sul mercato del lavoro svizzero: lo segnala l'indicatore dell'occupazione calcolato dall'Istituto KOF, il centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo.

Il parametro si è attestato nel terzo trimestre a 2,1 punti, in progressione di 0,5 punti rispetto al periodo aprile-giugno e di nuovo in linea con il +2,1 registrato nei primi tre mesi dell'anno, emerge dalle tabelle pubblicate oggi dal KOF. L'indice - che si basa sulle risposte di 4200 aziende - rimane quindi oltre la media pluriennale, che è di 1,7 punti.

Dopo il picco della metà del 2022, l'indicatore era sceso costantemente per circa tre anni, scivolando in territorio negativo nel terzo trimestre del 2025 per la prima volta dalla pandemia. La ripresa iniziata nell'ultimo trimestre dello scorso anno sta dunque proseguendo.

A livello settoriale il balzo più significativo si registra nel commercio al dettaglio, dove il valore è passato fra un trimestre e l'altro da -3,1 a 2,9 punti, tornando così in territorio positivo per la prima volta da metà 2024. Anche nel commercio all'ingrosso l'indicatore è in aumento, ma con -1,9 punti rimane in negativo, come ormai da oltre due anni. Nel comparto manifatturiero le tensioni occupazionali si attenuano per la quarta volta consecutiva e l'indice raggiunge i -5,3 punti, pur rimanendo ben al di sotto dello zero. Il segmento alberghiero e della ristorazione registra invece un andamento opposto: il parametro scende nuovamente e, con -8,8 punti, raggiunge il livello più basso dal secondo trimestre del 2021. Sempre assai positivo è infine il ramo edile, con 11,2 punti.

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