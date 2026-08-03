Scontro frontale, sei feriti

L’impatto ha causato il ferimento di tutte le persone coinvolte. Il conducente 38enne e il bambino di cinque anni hanno riportato ferite lievi. Più gravi le condizioni della passeggera 35enne e del bambino di due anni. Anche la conducente dell’altra auto, 24 anni, ha riportato ferite gravi, mentre il passeggero di 27 anni è rimasto ferito in modo lieve. Tutti i feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona.

La Schwägalpstrasse è rimasta chiusa al traffico per l’intera durata delle operazioni, con ripercussioni anche sul trasporto pubblico. A causa della fuoriuscita di liquidi dai veicoli, è stato necessario l’intervento dei pompieri.