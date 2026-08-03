Scontro frontale, sei feriti
Schianto domenica pomeriggio sulla Schwägalpstrasse, coinvolti anche alcuni bambini
Schianto domenica pomeriggio sulla Schwägalpstrasse, coinvolti anche alcuni bambini
ENNETBÜHL - Sei persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 2 agosto sulla Schwägalpstrasse, tra Nesslau e la Schwägalp nel canton San Gallo.
Poco prima delle 15, un uomo di 38 anni viaggiava in direzione della Schwägalp con a bordo una donna di 35 anni e due bambini di due e cinque anni. In una curva nei pressi del passo, nella zona di Trestenriet, l’auto ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un veicolo condotto da una donna di 24 anni, che procedeva in senso contrario con un passeggero di 27 anni.
L’impatto ha causato il ferimento di tutte le persone coinvolte. Il conducente 38enne e il bambino di cinque anni hanno riportato ferite lievi. Più gravi le condizioni della passeggera 35enne e del bambino di due anni. Anche la conducente dell’altra auto, 24 anni, ha riportato ferite gravi, mentre il passeggero di 27 anni è rimasto ferito in modo lieve. Tutti i feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona.
La Schwägalpstrasse è rimasta chiusa al traffico per l’intera durata delle operazioni, con ripercussioni anche sul trasporto pubblico. A causa della fuoriuscita di liquidi dai veicoli, è stato necessario l’intervento dei pompieri.
I danni materiali ammontano a diverse decine di migliaia di franchi. Sul posto sono intervenuti i pompieri con 20 uomini, tre ambulanze del servizio di soccorso e la polizia cantonale di San Gallo.