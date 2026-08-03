Publibike passa a un investitore britannico

Visionedgeone ha assunto un impegno a lungo termine, per almeno cinque anni, ha indicato Bacher. L’investitore possiede già Inurba Mobility, operatore di bike sharing attivo in diversi Paesi europei tra cui Francia, Finlandia e Polonia. L’obiettivo è sfruttare possibili sinergie sul piano tecnologico, della distribuzione e della gestione.

Sotto la nuova proprietà, Publibike intende rafforzare gli investimenti nella flotta, nei servizi e nella tecnologia, oltre ad ampliare l’offerta ad altre città e comuni svizzeri. Attualmente l’azienda gestisce circa 10’500 biciclette ed e-bike in circa 120 città e comuni distribuiti in dieci cantoni, con clienti tra cui Zurigo, Berna, Basilea, Bienne e Aarau.