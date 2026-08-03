Publibike passa a un investitore britannico
Il CEO Markus Bacher resta alla guida e azionista di minoranza
BERNA - Il noleggiatore svizzero di biciclette Publibike passa in maggioranza all’investitore britannico Visionedgeone. L’attuale CEO Markus Bacher manterrà la guida dell’azienda e resterà azionista di minoranza. La notizia è stata riportata lunedì dal portale "Schweiz heute" del gruppo CH-Media, dopo che la stessa società aveva già annunciato il cambio di proprietà il 30 luglio sul proprio sito. Il prezzo dell’operazione non è stato reso noto.
Con la transazione, gli attuali azionisti cedono le loro quote, a eccezione di Bacher. Tra coloro che si ritirano figura anche l’imprenditore bernese Thomas Binggeli, fondatore e proprietario di Thömus, che ha dichiarato di voler tornare a concentrarsi completamente sulle sue altre attività.
Visionedgeone ha assunto un impegno a lungo termine, per almeno cinque anni, ha indicato Bacher. L’investitore possiede già Inurba Mobility, operatore di bike sharing attivo in diversi Paesi europei tra cui Francia, Finlandia e Polonia. L’obiettivo è sfruttare possibili sinergie sul piano tecnologico, della distribuzione e della gestione.
Sotto la nuova proprietà, Publibike intende rafforzare gli investimenti nella flotta, nei servizi e nella tecnologia, oltre ad ampliare l’offerta ad altre città e comuni svizzeri. Attualmente l’azienda gestisce circa 10’500 biciclette ed e-bike in circa 120 città e comuni distribuiti in dieci cantoni, con clienti tra cui Zurigo, Berna, Basilea, Bienne e Aarau.
Il settore pubblico sostiene in parte l’attività tramite contributi annuali e garanzie per la copertura del deficit. In passato Publibike era controllata dalla Posta Svizzera ed è stata ceduta nel 2022 a un gruppo di investitori guidato da Bacher, Binggeli e dall’imprenditore IT Guido Honegger. Dal 2024 l’azienda registra risultati operativi positivi (Ebitda), secondo quanto dichiarato da Bacher.