Dispersi mentre facevano stand-up paddle: le ricerche proseguono
I due 32enni erano usciti senza giubbotto di salvataggio. Operazioni in corso con specialisti e soccorso lacustre
GLARONA - Proseguono anche lunedì le ricerche dei due uomini scomparsi giovedì nel lago di Walenstadt dopo essere stati sorpresi da una tempesta. Lo ha comunicato la Polizia cantonale di Glarona, precisando che le operazioni di ricerca coinvolgono diversi corpi specializzati.
Sul posto sono impegnati specialisti della Polizia cantonale di Zurigo con equipaggiamento tecnico adeguato, oltre al soccorso lacustre. Le autorità hanno indicato che ulteriori informazioni saranno diffuse solo nel caso emergano nuovi elementi o sviluppi rilevanti nelle operazioni.
I due dispersi, entrambi 32enni, si trovavano su tavole di stand-up paddle e, secondo quanto noto finora, non indossavano giubbotti di salvataggio e non sapevano nuotare bene. Si presume che siano caduti in acqua durante la tempesta e siano annegati.
I due facevano parte di un gruppo di cinque persone partito dalla zona balneare Gäsi. Nel mezzo del lago il gruppo è stato colto da un forte vento che si è scatenato all'improvviso, accompagnato da onde, che ha separato le tre tavole.
Due persone sono riuscite a raggiungere la riva autonomamente, mentre una terza, che indossava un giubbotto di salvataggio, è stata recuperata dall'acqua dal soccorso lacustre.
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