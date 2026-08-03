Dispersi mentre facevano stand-up paddle: le ricerche proseguono

I due dispersi, entrambi 32enni, si trovavano su tavole di stand-up paddle e, secondo quanto noto finora, non indossavano giubbotti di salvataggio e non sapevano nuotare bene. Si presume che siano caduti in acqua durante la tempesta e siano annegati.

I due facevano parte di un gruppo di cinque persone partito dalla zona balneare Gäsi. Nel mezzo del lago il gruppo è stato colto da un forte vento che si è scatenato all'improvviso, accompagnato da onde, che ha separato le tre tavole.