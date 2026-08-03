Cerca di entrare nottetempo in un autosalone: arrestato

Avvisate immediatamente, diverse pattuglie della polizia cantonale e della polizia regionale di Lenzburg hanno avviato le ricerche. Dopo meno di cinque minuti, una pattuglia ha individuato il sospettato nelle vicinanze del luogo del reato. Il giovane si è lasciato arrestare senza opporre resistenza.

L’uomo fermato è un cittadino francese di 19 anni, senza domicilio in Svizzera. Le circostanze fanno ritenere che intendesse rubare un’auto seguendo uno schema già noto alle autorità. Le indagini della polizia cantonale sono in corso.