Cerca di entrare nottetempo in un autosalone: arrestato
In manette è finito un 19enne francese, il modus operandi è già stato osservato ripetute volte negli ultimi mesi
LENZBURG - Un giovane è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì dopo un furto con scasso avvenuto a Lenzburg, nel cantone Argovia. Il sospettato si sarebbe introdotto negli uffici di un autosalone prima di essere fermato dalla polizia.
L’episodio è avvenuto presso un’attività commerciale in Sägestrasse. Era da poco passata la mezzanotte quando il direttore dell'attività commerciale ha ricevuto un allarme e, attraverso le telecamere di sorveglianza, ha visto un giovane infrangere la vetrata dell’ufficio con una pietra. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo è poi entrato nel locale attraverso la piccola finestra prima di fuggire.
Avvisate immediatamente, diverse pattuglie della polizia cantonale e della polizia regionale di Lenzburg hanno avviato le ricerche. Dopo meno di cinque minuti, una pattuglia ha individuato il sospettato nelle vicinanze del luogo del reato. Il giovane si è lasciato arrestare senza opporre resistenza.
L’uomo fermato è un cittadino francese di 19 anni, senza domicilio in Svizzera. Le circostanze fanno ritenere che intendesse rubare un’auto seguendo uno schema già noto alle autorità. Le indagini della polizia cantonale sono in corso.