Le organizzazioni ambientaliste dicono no all'iniziativa sull'alimentazione

Tamedia aveva già riferito oggi che Pro Natura, Greenpeace e Vier Pfoten hanno ritirato il loro sostegno all'iniziativa sull'alimentazione.

Pro Natura vuole continuare, come ha dichiarato su richiesta di Keystone-SDA, a impegnarsi in modo costruttivo e attivo nell'ambito della politica agricola per una consistenza sostenibile degli animali, meno pesticidi e un sistema alimentare che lavori con incentivi sensati.

Vier Pfoten, invece, ha comunicato l'orientamento dell'iniziativa è, dal punto di vista della protezione degli animali, fondamentalmente degno di sostegno.

Anche Greenpeace Svizzera ha comunicato su richiesta di condividere l'obiettivo dell'iniziativa di coltivare più alimenti direttamente per l'alimentazione umana invece che come mangime per animali.