Le organizzazioni ambientaliste dicono no all'iniziativa sull'alimentazione
Dopo un iniziale appoggio, diverse associazioni ecologiste hanno scelto di non sostenere più la proposta sulla svolta alimentare.
BERNA - Dopo un iniziale sostegno, le organizzazioni ambientaliste prendono ora le distanze dall'iniziativa sull'alimentazione.
Tamedia aveva già riferito oggi che Pro Natura, Greenpeace e Vier Pfoten hanno ritirato il loro sostegno all'iniziativa sull'alimentazione.
Pro Natura vuole continuare, come ha dichiarato su richiesta di Keystone-SDA, a impegnarsi in modo costruttivo e attivo nell'ambito della politica agricola per una consistenza sostenibile degli animali, meno pesticidi e un sistema alimentare che lavori con incentivi sensati.
Vier Pfoten, invece, ha comunicato l'orientamento dell'iniziativa è, dal punto di vista della protezione degli animali, fondamentalmente degno di sostegno.
Anche Greenpeace Svizzera ha comunicato su richiesta di condividere l'obiettivo dell'iniziativa di coltivare più alimenti direttamente per l'alimentazione umana invece che come mangime per animali.
L'iniziatrice rammarica la mancanza di sostegno
L'iniziatrice Franziska Herren ha espresso grande rammarico per il fatto che le organizzazioni ambientaliste non sostengano più l'iniziativa. L'estate torrida del 2003 aveva già mostrato 23 anni fa quanto rapidamente l'acqua potabile e l'acqua per l'agricoltura possano mancare a causa del cambiamento climatico.
L'iniziativa popolare «Per un’alimentazione sicura – mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita» chiede che la Confederazione persegua un grado di autosufficienza di almeno il 70 per cento e promuova di conseguenza un'alimentazione sempre più basata su alimenti vegetali. Questi obiettivi dovrebbero essere raggiunti entro dieci anni.