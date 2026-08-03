Truffa all'Autopostale: il processo slitta al 2027

Il caso è approdato in tribunale perché gli imputati avevano impugnato le decisioni penali dell’Ufficio federale di polizia (Fedpol) risalenti al 2024. Tra gli imputati figurano l’ex direttore di AutoPostale, l’ex direttore finanziario della Posta e l’ex vicepresidente del Consiglio di amministrazione della Posta.

Interpellato lunedì, Fedpol ha fatto riferimento al procedimento in corso e non ha fornito ulteriori informazioni in questa fase. La Posta Svizzera – che non è parte del procedimento penale amministrativo – ha espresso lunedì a Keystone-SDA il proprio rammarico per il ritardo. Per l’azienda è importante che vengano chiarite le questioni aperte relative alla responsabilità e al risarcimento dei danni.