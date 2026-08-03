Truffa all'Autopostale: il processo slitta al 2027
Sette ex dirigenti a processo per aver percepito sovvenzioni in modo illecito
BERNA - Il processo relativo allo scandalo Autopostale proseguirà il prossimo anno. È quanto ha confermato lunedì il Tribunale penale economico di Berna, su richiesta dell’agenzia di stampa Keystone-SDA.
Sette ex dirigenti della Posta Svizzera dovranno probabilmente comparire il prossimo anno davanti al Tribunale penale economico di Berna per aver percepito sovvenzioni in modo illecito. Al momento non è ancora stata fissata una data precisa per l’udienza, ha comunicato lunedì una portavoce, confermando così una notizia riportata dai giornali di Tamedia.
Il caso è approdato in tribunale perché gli imputati avevano impugnato le decisioni penali dell’Ufficio federale di polizia (Fedpol) risalenti al 2024. Tra gli imputati figurano l’ex direttore di AutoPostale, l’ex direttore finanziario della Posta e l’ex vicepresidente del Consiglio di amministrazione della Posta.
Interpellato lunedì, Fedpol ha fatto riferimento al procedimento in corso e non ha fornito ulteriori informazioni in questa fase. La Posta Svizzera – che non è parte del procedimento penale amministrativo – ha espresso lunedì a Keystone-SDA il proprio rammarico per il ritardo. Per l’azienda è importante che vengano chiarite le questioni aperte relative alla responsabilità e al risarcimento dei danni.
Lo scandalo era stato scoperto nel 2018, a seguito del quale la Posta ha rimborsato 205 milioni di franchi alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni. La Posta Svizzera avrebbe occultato per anni i propri utili tramite un sistema contabile illegale, ottenendo così indebitamente sovvenzioni per milioni di franchi.