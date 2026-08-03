Motociclista del Circo Knie si ferisce durante uno spettacolo

Nel numero, più piloti sfrecciano all'interno di una sfera d'acciaio, eseguendo, come indicato sul sito del circo, «manovre di guida rischiose». «È successo alla fine dell'esibizione, quando otto motociclette erano nella sfera e si sono ritrovate una sopra l'altra», ha raccontato il testimone.

«Si è trattato di un errore di guida dovuto a un breve momento di disattenzione», ha aggiunto Longo. Nessuno dei piloti sudamericani ha riportato ferite gravi e tutti stanno «bene, date le circostanze». Uno di loro è stato comunque medicato in ospedale per lesioni lievi.