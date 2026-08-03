«Di solito registriamo 20 casi all'anno, li abbiamo superati in due settimane»

Un morto, in sette in terapia intensiva

Secondo il Cantone finora sono noti 26 casi: ci sono stati 25 ricoveri ospedalieri, 7 dei quali hanno richiesto la terapia intensiva, e una persona è deceduta. Gran parte delle persone infette vive o ha soggiornato nel centro di Kleinbasel. Vi sono stati casi in altre aree della città ma sono perlopiù eccezioni.

«Con l'aumento delle temperature, tendenzialmente i casi aumentano», ha commentato ancora Würfel, «il caldo eccezionale di questa estate di sicuro ha contribuito».