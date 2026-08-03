I dipendenti licenziati di Bally senza stipendio da due mesi
Il calzaturificio di lusso ha licenziato i suoi collaboratori a fine maggio prima di essere posto in moratoria concordataria.
SVIZZERA - Gli storici negozi di scarpe Bally hanno chiuso i battenti lo scorso maggio. Conseguenza: tutti i dipendenti sono stati licenziati. Come di consueto, hanno ricevuto un preavviso che garantisce loro tre mesi di stipendio, anche se non lavorano più, poiché i negozi hanno chiuso i battenti.
Ma, a metà giugno, la Pretura 2 di Lugano ha deciso di bloccare la vendita dell'insegna ad Aare LLC, società statunitense creata nel maggio scorso, sospettando una svalutazione controllata per riacquisire gli asset senza il fardello dei debiti storico. Il calzaturificio è stato quindi posto in moratoria concordataria per impedire il fallimento del gruppo.
Ma, conseguenza ancora più drammatica, i dipendenti per il momento non percepiscono più stipendio. «Abbiamo appena terminato il nostro secondo mese senza paga», si lamenta un dipendente della filiale losannese di Bally. «Siamo nell'impossibilità di pagare i nostri affitti, le nostre assicurazioni e le nostre bollette». Licenziato a fine maggio, dovrebbe normalmente essere pagato fino a fine agosto. «Ci è stato detto che i conti dell'azienda sono stati bloccati e che la disoccupazione non entra in campo finché la situazione giuridica non viene sbloccata».
«Nessuna rete di salvataggio»
«Com'è possibile, in Svizzera, che un marchio di tale fama possa lasciare i suoi dipendenti a piedi senza alcuna rete di salvataggio per tre mesi? Perché il sistema di protezione sociale lascia dei lavoratori senza risorse di fronte a un blocco amministrativo aziendale?», si interroga il dipendente licenziato.
Al collaboratore far valere i propri diritti
Contattata, la Direzione generale dell’impiego e del mercato del lavoro del Cantone di Vaud (DGEM) ha precisato che, non essendo l’azienda in fallimento, spetta a quest’ultima continuare a versare gli stipendi. «Pertanto, se il datore di lavoro non provvede più al pagamento dello stipendio, il collaboratore deve intraprendere le azioni necessarie per far valere i propri diritti».
Procedura diversa
Queste procedure sono diverse da una normale richiesta di indennità di disoccupazione. Gwenolé Scuiller, segretario sindacale di Unia, spiega che i dipendenti interessati devono mettere in mora Bally per ottenere il pagamento dello stipendio. Se la società non dà seguito, potrebbero allora risolvere il contratto «con effetto immediato per giusta causa». Il segretario sindacale invita i lavoratori a rivolgersi al proprio sindacato per ottenere aiuto.
A quel punto, conferma la DGEM, il collaboratore deve poi iscriversi all’URC e presentare una richiesta di indennità presso la cassa di disoccupazione competente. «Quest’ultima potrà versare le prestazioni corrispondenti e surrogarsi nei diritti del collaboratore nei confronti del datore di lavoro per il periodo coperto, in particolare quello corrispondente al periodo di preavviso».
Contattato, l'ufficio stampa di Bally non ha risposto alle domande poste da 20 Minuten.