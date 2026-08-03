Piccole azioni per proteggere il clima? Servono meno di quello che pensiamo

Perché si fanno queste valutazioni errate

Il team di ricerca ha individuato due principali meccanismi psicologici alla base di queste valutazioni errate. Da un lato, le persone tendono a fare affidamento sulla cosiddetta «euristica della disponibilità»: i comportamenti che vengono in mente più facilmente sono giudicati come i più efficaci. «Più un'azione è presente sui media o viene trattata a scuola, più ci affiora alla mente con facilità e più siamo inclini a ritenerla efficace», spiega, citato nel comunicato, Mario Herberz, ricercatore post-dottorato presso il Laboratorio sulle decisioni dei consumatori e sui comportamenti sostenibili della Facoltà di psicologia e scienze dell'educazione, alla guida del team.